Il Cacciatore 2, la seconda puntata: Brusca accerchiato

Di Paolino mercoledì 26 febbraio 2020

Le anticipazioni della seconda puntata del 26 febbraio 2020 de Il Cacciatore 2, la fiction di Raidue con Francesco Montanari nei panni di un Pm sulle tracce del boss mafioso Giovanni Brusca

E' una caccia che si fa sempre più spietata, quella di Saverio Barone (Francesco Montanari) nei confronti di Giovanni Brusca (Edoardo Pesce): nella seconda puntata de Il Cacciatore 2, in onda questa sera, 26 febbraio 2020, alle 21:20 su Raidue, il protagonista cercherà di sferrare un colpo letale al boss mafioso, che dal canto suo risponderà come solo sa fare.

Il Cacciatore 2, la seconda puntata

Nel primo episodio, "Venti febbraio", dopo aver fallito nel tentativo di salvare il piccolo Giuseppe Di Matteo (Antonio Avella), Saverio è sempre più deciso a catturare Brusca e per farlo decide di seguire uno dei suoi uomini più fidati, ovvero Giuseppe Monticciolo (Carlo Calderone), detto "il Tedesco", colui che ha costruito la prigione di Giambascio, dove il boss teneva il bambino.

Saverio e Carlo (Francesco Foti) non sono però gli unici in cerca di Brusca: anche Provenzano (Marcello Mazzarella) e Pietro Aglieri (Gaetano Bruno) sono sulle sue tracce, per chiedere di interrompere la sua spirale di violenza: Brusca è sempre più accerchiato.

Nel secondo episodio, "Terra bruciata", Saverio usa il pugno duro e mette a frutto anni di indagini, facendo arrestare numerose persone sul territorio. Inoltre, lo sfida apertamente tramite i mezzi di comunicazione di massa, senza però rendersi conto che così facendo scatena l'ira di Brusca, pronto a rispondere con la violenza. Nel suo piano, il boss spera nell'appoggio di Provenzano ed Aglieri, che decide di incontrare. I due, però, sembrano avere altre intenzioni rispetto alle sue.

Il Cacciatore 2, streaming

E' possibile vedere Il Cacciatore 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Il Cacciatore 2, social network

Si può commentare Il Cacciatore 2 sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, usando l'hashtag #IlCacciatore2.