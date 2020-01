Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia in diretta: Rita Pavone e Tosca a sorpresa a Sanremo 2020

Di Giorgia Iovane lunedì 6 gennaio 2020

Lotteria Italia, estrazione biglietti vincenti nello speciale di Soliti Ignoti della Befana 2020, in diretta tv.

21.19 Lino Guanciale, AD 1979, da Avezzano.

21.16 Secondo ignoto, davvero ignoto: Elena ha 33 anni, dalla provincia di Udine. Per Rossella è una ballerina di Larino-Americano, per 69.000 euro. E non lo è.

21.07 Primo gruppo dei Big Sanremesi: Bugo e Morgan cantano Sincero; Alberto Urso canta Il sole a Est; Tosca canta Ho amato tutto (è uno dei nomi non annunciati); Rita Pavone canta Niente (Resilienza 74) (e anche lei è una dei nomi annunciati a sorpresa).

20.50 La Germani, che è più Bellucci della Bellucci, vale 3.000 euro. Il suo simbolo sono gli Occhiali da sole. Vervirà per l'abbinamento con i premi di Prima Categoria.

20.58 A vedere i mestieri è la puntata più semplice della storia: se almeno una parte venisse data in beneficenza...

20.56 Rossella da Sesto Calende, salumiere in un supermercato. Nessuno scopo di beneficenza per la gara di Rossella. Nel gioco finale poi l'abbinamento per i 5 biglietti di Prima Categoria.

20.56 Entra anche Paolo Fox, in stile con la giacca di Amadeus.

20.53 MA CONOSCIAMO MEGLIO QUESTO IGNOTO, EH!

20.50 Vediamo ci sono gli ignoti: Gabriella Germani in versione Monica Bellucci, Lino Guanciale, Nino Frassica & Fabio Rovazzi, Claudia Gerini (in odore di Cantante Mascherato?), Daniele Liotti.

20.49 Si torna in diretta. Amadeus, abbiamo capito che ci sono i 24 cantanti di Sanremo. 22 fino a stamattina.

20.44 Pubblicità.

20.40 Collegamento con la sede dei Monopoli di Stato: quasi 7 mln di biglietti venduti. Una leggera flessione dei biglietti venduti. Cambiano le soglie dei premi di seconda e terza categoria: la Seconda Categoria raddoppia con 20 premi da 100.000 euro, la Terza Categoria scende di nuovo a 20.000 euro, ma sale a 180 biglietti.

20.39 Si parte. Questo più che essere uno speciale Lotteria Italia è uno Speciale Sanremo, nel bene e nel male.

20.32 Amadeus conferma 24 big in gara a Sanremo.

20.22 Si preannuncia una Befana molto calda...

Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Lotteria Italia, Amadeus tra i biglietti vincenti e i Big di Sanremo

Amadeus unisce Lotteria Italia e Sanremo nello speciale Soliti Ignoti - Il ritorno della Befana, in onda questa sera - lunedì 6 gennaio 2020 - dalle 20.35 su Rai 1. Dopo la conduzione de L'Anno che Verrà, il veglione di Rai 1 trasmesso in diretta da Potenza, Amadeus chiude le Feste di Rai 1 con l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta tv.

Come sempre, game ed estrazioni si intrecciano nel corso della serata. La partita coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come ignoti che come protagonisti: nella gara finale i 5 biglietti fortunati verranno abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l’ordine dei 5 premi a seconda della loro posizione in classifica.

Il cast è stato annunciato in anteprima da TvBlog: con Amadeus ci saranno Paolo Fox, Fabio Rovazzi, Nino Frassica, Gabriella Germani, Lino Guanciale e Daniele Liotti.



Biglietti vincenti Lotteria Italia 2019-2020

Sono cinque i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019 - 2020, almeno quelli con il premio più alto. Il primo premio è di 5 milioni di euro. Ai Biglietti Vincitori di prima fascia si aggiungono poi quelli di seconda e terza fascia, che comunicati sul sito della Lotteria Italia.



I Big di Sanremo a Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia

In principio Amadeus avrebbe dovuto approfittare dello speciale Soliti Ignoti della Befana per annunciare i 22 Big di Sanremo 2020, da lui diretto e condotto. Poi c'è stata la 'fuga di notizie' pubblicata da Chi e l'intervista 'riparatrice' (ma che in realtà ha fatto più danni) a la Repubblica con la quale Amadeus ha annunciato ufficialmente la rosa dei cantanti in gara al 70° Festival della Canzone Italiana.

Di fatto, Amadeus ha così bruciato l'attesa e gli annessi ascolti derivabili per lo speciale Soliti Ignoti della Befana. Diciamo che questa sera saranno comunque annunciati i titoli delle canzoni in gara. E chissà che Amadeus non compensi con i nomi di co-conduttori e di qualche ospite. Ormai certi Al Bano e Romina, mentre si attende conferma della presenza di Massimo Ranieri. Esclusa invece la partecipazione di Rula Jebreal: e il caso sta agitanto i corridoi Rai.