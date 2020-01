Sanremo 2020, Massimo Ranieri ospite?

Di Marco Salaris venerdì 3 gennaio 2020

Il cantante partenopeo in lizza per poter entrare ufficialmente nella rosa degli ospiti della settantesima edizione con un omaggio a Domenico Modugno.

Sciolte le riserve sulla discussa lista dei big a Sanremo 2020 che ha alzato un polverone di polemiche per il mancato annuncio a Soliti Ignoti - Il ritorno nello speciale del 6 gennaio, gli occhi ora sono nuovamente puntati sul dietro le quinte per capire quali saranno gli ospiti a salire sul palco dell'Ariston.

Alcuni ufficializzati li conosciamo già: Tiziano Ferro farà cinquina, presente dalla prima all'ultima serata; Lewis Capaldi; Roberto Benigni e Fiorello, spalla destra di Amadeus da tempi non sospetti.

Alla rosa dei grandi nomi che potrebbero aggiungersi c'è anche quello di Massimo Ranieri, lo riferisce Il messaggero. L'annuncio potrebbe avvenire proprio durante la diretta in prima serata di lunedì prossimo, un modo per mettere una pezza dopo la rivelazione anticipata dei 22 big? Non si sa, ma il progetto del cantante partenopeo ha del prestigioso poiché in occasione del suo ultimo album ha ricevuto in regalo un brano scritto da Domenico Modugno prima della sua scomparsa avvenuta nel 1994.

I 70 anni della kermesse richiameranno alla memoria chi l'ha resa alta, Modugno non a caso è stato uno dei protagonisti vincendolo per 4 volte, a questo proposito il quotidiano aggiunge che l'inedito (affidato dalla vedova, Franca Gandolfi) dovrebbe essere presentato proprio al Festival, in più l'ipotesi riguardante l'idea di intitolare l'Ariston al nome dell'indimenticato Artista potrebbe essere in qualche modo legata all'ospitata.