Pensiero stupendo: e se stasera Amadeus desse l'intero cast del Grande fratello vip 4?

Di Hit martedì 31 dicembre 2019

Dopo le anticipazioni di Alfonso Signorini su Chi, la dolce vendetta di Amadeus?

Si sa, oggi la televisione è una grande marmellata ed il tutto è acuito dai social che ingigantiscono qualsiasi cosa, come una lente d'ingrandimento ingrandirebbe anche una formica, che come dicevano Gino e Michele, anche nel suo piccolo s'incazza.

E qualcuno all'interno del gruppo di lavoro del Festival di Sanremo si è incazzato davvero molto quando ieri sono uscite le anticipazioni della rivista settimanale Chi, con in pratica l'intero cast del prossimo Festival. Come è noto il direttore di questa rivista edita da Mondadori è Alfonso Signorini, giornalista di lungo corso e ben inserito nello showbiz italiano e che ora è sugli altari dello spettacolo televisivo nostrano per essere il prossimo conduttore e condottiero del Grande fratello vip, che partirà il prossimo 8 gennaio su Canale 5.

Lo scherzetto che Signorini ha tirato ad Amadeus è di quelli che non si dimenticano, infatti a 7 giorni dalla diretta dell'Epifania su Rai1, che doveva ospitare l'annuncio del gruppo di cantanti di Sanremo 2020 da parte proprio di Amadeus, ha spifferato il cast di questa manifestazione, costringendo in pratica il direttore artistico dell'evento televisivo e musicale dell'anno a fare una intervista in tutta fretta a Repubblica, per annunciare in prima persona ufficialmente i 22 big da lui scelti per il suo primo Festival da conduttore e da direttore artistico.

Come dicevamo la televisione oggi e i televisivi che la fanno andare avanti, sono spesso e volentieri parte di un'unica e grande marmellata, con elementi che vagano in varie emittenti, anche contrapposte fra di loro. Capita cioè che addetti ai lavori prestino la loro preziosa opera contemporaneamente sia in Rai che in Mediaset, con evidenti pericoli di fughe di notizie, anche "involontarie". Facile immaginare dunque che Signorini, volto Mediaset e contemporaneamente direttore di Chi, direttamente lui o grazie a qualche suo collaboratore, sia venuto a conoscenza della lista dei "ministri" di Amadeus e ovviamente a quel punto, come logico e giusto che sia, l'abbia pubblicata.

Ma proprio perchè la marmellata nella tv di oggi è un enorme Blob virtuale, potrebbe anche essere che lo stesso Amadeus -grazie forse a qualcuno che gravita sia da una parte che dall'altra del Tevere- possa essere venuto a conoscenza del cast del prossimo Grande fratello vip, cui non è stata comunicata al momento ufficialmente la lista integrale dei partecipanti.

Viene in mente un "Pensiero stupendo" come direbbe Patty Pravo e anche un po' fanta-televisivo che avrebbe il sapore di una vendetta dolce e suadente per il conduttore dei Soliti ignoti, con Amadeus cioè che stasera durante la diretta da Potenza del suo "Anno che verrà" arrivi a snocciolare l'intero cast del prossimo Grande fratello vip, facendo uno scherzetto al buon Signorini.

Sarebbe come detto una dolce vendetta per Amadeus su Alfonso Signorini, che forse alla fine dovrebbe pure ringraziarlo per la pubblicità gratuita ed il tutto darebbe pure un sapore goliardico e divertente ad una situazione che ieri sera, agli occhi di chi sta lavorando al Festival e alla serata del 6 gennaio, tutto aveva tranne che questo sapore. C'è ancora spazio per la goliardia nella tv di oggi? Questa è forse la vera domanda che porrebbe di questi tempi l'Amleto di William Shakespeare (si scherza).