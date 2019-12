L’Anno che Verrà su Rai 1: Amadeus brinda al 2020 Al Bano, Romina e Malgioglio

Di Giorgia Iovane martedì 31 dicembre 2019

L'Anno che Verrà, diretta da Potenza il Capodanno di Rai 1 condotto da Amadeus.

A Capodanno 2020 si rinnova l'appuntamento con L'Anno che Verrà, il veglione di Rai 1 in onda questa sera, martedì 31 dicembre dalle 21.00, in diretta da Potenza. A traghettare il pubblico di Rai 1 dal 2019 al 2020 ci sarà Amadeus, che inaugura in tv, su un palco live, questo 2020 che lo vedrà anche alla conduzione di Sanremo 70. E proprio in qualità di Direttore Artistico ha pensato bene, proprio l'ultimo dell'anno, di annunciare la lista completa dei 22 Big del Festival di Sanremo 2020, che sarà poi ufficializzata il 6 gennaio nel corso della puntata speciale de Soliti Ignoti - Il ritorno collegata alla Lotteria Italia. Un anno insomma che si annuncia già molto denso di appuntamenti per Amadeus.

Intanto si 'scalda' per la lunga serata live da Piazza Mario Pagano, antistante il teatro Francesco Stabile, di Potenza in una delle notti che si annuncia tra le più fredde dell'inverno. Ad affiancarlo Carolina Rey nelle vesti di inviata speciale tra le bellezze della Basilicata a mo' di guida turistica. La serata, realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune di Potenza, avrà come sempre 'sorrisi e canzoni' come parole chiave. Ma si annuncia anche come una 'prova generale' di Sanremo, visto che tra gli ospiti spuntano alcuni dei nomi che vedremo a vario titolo all'Ariston a febbraio.



L'anno che verrà 2020, ospiti

Coppia di punta della serata di San Silvestro sicuramente Al Bano e Romina Power, attesi anche come ospiti a Sanremo 2020. Sarà un capodanno di certo diverso per Al Bano, che ha recentemente perso l'amatissima mamma Jolanda e onorare l'impegno di 'festeggiare' col pubblico di Rai 1 non sarà facile. Tra gli ospiti di questa sera anche tre dei Big di Sanremo 2020: si tratta della voce lirica di Alberto Urso, della regina del twerking (di casa nostra) Elettra Lamborghini e di Marco Masini.

E ancora Gigi D’Alessio, fresco di avventura tv sull'ammiraglia con Vanessa Incontrada in 20 anni che siamo italiani, Arisa - di casa -, gli Stadio, Benji & Fede, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesi e Cristiano Malgioglio. Giusto per non perdere il contatto con Sanremo 2020, sul palco sono attesi anche gli 8 Finalisti di Sanremo Giovani, che si contenderanno poi la vittoria all'Ariston dal 4 all'8 febbraio. E a proposito di giovani, ci sarà spazio anche per tre gruppi musicali lucani, ovvero i Musicamanovella, gli Accipiter e i Sesto Mantra. Tutti gli artisti saranno accompagnati da un'orchestra di 30 elementi diretta dal M° Stefano Palatresi. La regia è di Maurizio Pagnussat.



L'anno che verrà 2020, come seguirlo in tv e in live streaming

L'Anno che Verrà 2020 va in onda dalle 21.00, subito dopo il discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica, e fino a notte inoltrata su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501). Ovviamente sarà possibile seguire il programma in live streaming su RaiPlay.

Prevista anche la diretta radiofonica su Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto da Marcella Sullo, Alfredo Pasqua e Giovanni Vignola che realizzeranno incursioni e interviste dal backstage nel corso della diretta.





L'anno che verrà 2020, second screen

L'hashtag ufficiale è #AnnoCheVerrá. Ma immaginiamo che dopo la bestemmia nel crawl di qualche anno fa, anche questa volta non ci sarà la messaggistica istantanea che scorre sotto le immagini live da Potenza...