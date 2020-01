Il Cantante Mascherato, chi è Leone?

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

Leone è la terza maschera rivelata della prima stagione de Il Cantante Mascherato, chi è?

Il Cantante Mascherato, chi è Leone? Tutti si chiedono chi ci sia sotto la maschera del re della foresta, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima in cui sono state presentate le maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente, che ha scelto arbitrariamente di indossare questa divisa da "combattente barbaro, simbolo di forza, coraggio e lealtà". Nell'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Leone ha confessato di non aver reso noto la sua partecipazione al programma nemmeno alla Leonessa: ciò significa che sotto la maschera si cela qualcuno che ha una compagna a casa ignara della sua partecipazione al talent show di Rai 1.



























Non c'è traccia di leonesse e leoncini, tuttavia, nel camerino del concorrente, che riproduce la sala di ingresso di un lussuoso palazzo regale barocco. Che sotto la criniera si celi qualche personaggio aristocratico? O forse è solo un re che, d'oro, ha solo il cuore? L'hashtag lanciato per la ricerca sui social dell'identità di Leone è #icmLEONE, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato. Buona indagine!



Il Cantante Mascherato, Leone è la terza maschera (video)

ci offre quasi quotidianamente anticipazioni sulla prima edizione, prossimamente in onda su Rai 1, per l'esattezza dal 10 gennaio 2019. A distanza di poche settimane dallo sbarco in prima serata, la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di annunciare le maschere che parteciperanno al talent show dal profilo Instagram della trasmissione, da tenere sott'occhio per rimanere sempre aggiornati sul programma. Dopo Mastino e Angelo, il terzo costume sotto cui si nasconderà una celebrity misteriosa è quello di Leone.



Così come per Angelo, anche Leone è una maschera che già si è vista sul palco di The Masked Singer nel mondo. Tra le più celebri, indubbiamente il Lion della prima edizione del programma negli Stati Uniti, sotto la cui criniera si nascondeva Rumer Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore. Campioni di visualizzazioni le sue esibizioni sulle note di California Dreamin' e A Little Party Never Killed Nobody. Leone è stata presente come maschera anche nella prima edizione australiana di The Masked Singer, celando l'identità della showgirl Kate Ceberano.

Anche ne Il Cantante Mascherato Leone sarà in realtà una Leonessa? Come sempre, le scommesse sono già aperte!