Il Cantante Mascherato, chi è Angelo?

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

Angelo è la seconda maschera rivelata della prima stagione de Il Cantante Mascherato: chi è?

Il Cantante Mascherato, chi è Angelo? Tutti si chiedono chi si celi dietro la maschera alata, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente: "meraviglioso, maestoso", gli aggettivi usati per descriverlo, "un'anima complessa a metà tra luce e ombra". Questo contrasto è ben espresso anche nel camerino a lui dedicato, spazio che alterna bagliore e sfere nere, caselle bianche e nere, come sul terreno di gioco degli scacchi. Due particolari degni di attenzione nella stanza, ovvero una mela bianca e una rosa gialla: avranno un significato specifico?



Nel video spoiler di Instagram, Milly Carlucci e i suoi autori hanno sottolineato come Angelo viva realmente tra le nuvole: in due giorni di prove, infatti, è riuscito a perdere le chiavi del camerino e gli auricolari. L'hashtag lanciato per la ricerca sui social dell'identità di Coniglio è #icmANGELO, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato.



Il Cantante Mascherato, Angelo è la seconda maschera (video)

, continuano le rivelazione sulle maschere che prenderanno parte alla prima edizione del nuovo show di Rai 1. Dopo Mastino, Milly Carlucci ha annunciato che in gara ci sarà anche Angelo.



La notizia è giunta nuovamente dall'account Instagram della trasmissione, su cui si ipotizza saranno caricate tutte le anticipazioni sul talent show in onda da gennaio. Una maschera volante, quindi, il cui costume non è risultato così chiaro nel video di presentazione, probabilmente a causa dei colori chiari dell'abito e delle ali. Lavorando con le ombre e la luminosità, pare che il costume preveda un'ampia gonna e una struttura imponente sopra le spalle, probabilmente un'aureola. Che sia stato preso a modello Engel, l'Angelo della prima edizione di The Masked Singer Germania, andata in onda la scorsa estate?

Sotto il serafico costume tedesco, si nascondeva un uomo, Bülent Ceylan, un attore comico di origini turche. Lunghi capelli scuri, smalto nero: un diablo come Piero Pelù all'apparenza, più che un angioletto. Ma proprio sui contrasti si fondano, spesso, le regole per l'assegnazione della maschera. Quale personaggio si celerà all'interno del nostro Angelo? Le scommesse sono già aperte!