Il Cantante Mascherato, chi è Mastino?

Di Ivan Buratti venerdì 10 gennaio 2020

Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci svela la prima maschera: è quella del Mastino napoletano: chi è?

Il Cantante Mascherato, chi è Mastino? Tutti si domandano chi si nasconda dietro la maschera del cane, tra gli otto protagonisti del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Nell'anteprima di presentazione delle maschere, sono stati rivelati alcuni indizi sull'identità del concorrente, grande e grosso e dal cuore fedele. "Un pezzo di pane, e non è detto che la massa del costume sia tutta gommapiuma e stoffa". Nel video spoiler sul profilo Instagram, gli autori sottolineano che, nonostante la mole della maschera, il concorrente riesce a muoversi bene sul palco. "Il buongiorno si vede dal Mastino", insomma, che molto probabilmente cela l'identità di una celebrità nata o collegata alla regione Campania.



Il camerino del concorrente altro non è che il terrazzo di una casa - o di un ristorante - che si affaccia sulla costiera amalfitana. Anche il costume da cuoco del Mastino suggeriscono la provenienza partenopea. L'hashtag lanciato per partecipare alla ricerca sui social dell'identità del Mastino napoletano è #icmMastino, da abbinare a quello de #IlCantanteMascherato.



Il Cantante Mascherato, Mastino è la prima maschera (video)

, è tempo di conoscere le maschere che animeranno la prima edizione del nuovo talent show di Rai 1. A rivelare la prima maschera in gioco è sempre Milly Carlucci dal profilo Instagram della trasmissione, da cui qualche giorno fa ha già mostrato in anteprima il logo ufficiale del programma e il numero dei concorrenti in gara. Si tratta di Mastino, le cui sembianze ricordano proprio quelle del tradizionale molosso proveniente dalle campagne del Mezzogiorno italiano.



La prima maschera svelata è appunto quella di un mastino napoletano, cane dalla storia millenaria, descritto perfino in alcuni trattati latini per il suo carattere vigile e coraggioso . Si tratta di un costume inedito nella storia della trasmissione, nata in Corea del Sud, ma che ha ottenuto popolarità a livello internazionale grazie alla prima edizione statunitense. Nella seconda stagione dello show americano, attualmente in onda, è presente la maschera di un altro cane, quella di Rottweiler, sotto la cui maschera si presuppone possa celarsi il cantante e musicista Chris Daughtry. La produzione italiana, che si è recata alcuni mesi fa negli studi della Fox per studiare le dinamiche della trasmissione, avrà preso spunto dal cane di origine tedesca per la realizzazione del costume di Mastino?

"Quale personaggio si nasconderà al suo interno?" ha chiesto Milly Carlucci nel video di presentazione ai futuri telespettatori, che trovate poco sopra. Già, chi si nasconderà sotto il Mastino? Le scommesse sono già aperte...