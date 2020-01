Sanremo 2020, il regolamento: l'ultima variazione porta i Big a 22... e gli altri 2?

Di Giorgia Iovane lunedì 6 gennaio 2020

Sanremo 2020, il Regolamento del 70° Festival della canzone italiana.

UPDATE 6 GENNAIO 2020

La Befana 2020 non porta solo i biglietti vincenti della Lotteria Italia nello speciale Soliti Ignoti di prima serata, ma anche altri due Big in gara a Sanremo 2020.

Confermando le anticipazioni di Hit, stasera Amadeus aggiungerà due nomi ai 22 Big comunicati in fretta e in furia da la mattina del 31 dicembre a mezzo intervista a la (sola) Repubblica. C'è chi parla di Massimo Ranieri con un brano di Domenico Modugno - papabile anche come ospite -, di Al Bano e Romina, già dati per superospiti, di Samuele Bersani, di Ghali... tanti nomi, ma solo la certezza (?) che saranno svelati stasera (a meno che Alfonso Signorini non abbia già un tweet al veleno pronto da scagliare).

Intanto vediamo cosa prevede il Regolamento di Sanremo.



Sanremo 2020, Variazioni Regolamento

Dal 25 ottobre, data in cui è stato pubblicato il Regolamento di Sanremo 2020, sono state due le variazioni diffuse sul sito ufficiale del Festival.

La prima, datata 28 novembre 2019, porta la durata massima delle canzoni da 3'30'' a 4': praticamente la stessa introdotta da Claudio Baglioni tre anni fa.

La seconda, del 12 dicembre 2019 - una settimana prima, quindi, di Sanremo Giovani -, porta il numero di Big in gara da 20 a 22. Ora si parla di un totale di 24 Big in gara.

Sanremo 2020, Amadeus: "Sarà un Festival pop. Zucchero ospite? Magari!" Un festival pop con brani che nel loro genere possano tutti essere 'il numero uno'. Sarebbe questo il ritratto del Sanremo 70 di Amadeus.



Sanremo 2020, il regolamento: chi canta e chi vota sera per sera

inizia ufficialmente con la pubblicazione del suo regolamento. La prima versione del regolamento della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si terrà da martedì 4 a sabato 8 febbraio al Teatro Ariston è stato pubblicato il 25 ottobre 2019 sul sito ufficiale della manifestazione. Il direttore Artistico e conduttore Amadeus ha introdotto diverse novità come la reintroduzione delle Nuove Proposte (e fin qui si sapeva) e una diversa suddivisione delle giurie chiamate a votare sera per sera: in pratica, ciascuna giuria (eccetto il Televoto) ha una serata esclusiva per esprimere le proprie preferenze, con la sola Giuria Demoscopica che vota nelle prime due sere, la sola Orchestra a votare nella Terza (dedicata alla storia di Sanremo), i soli giornalisti accreditati a votare nella Quarta. Solo nella Serata Finale è previsto un sistema misto che esclude l'Orchestra, ma che dà il 33% del peso a Stampa e Demoscopica (che vota a memoria per la prima volta anche nella serata finale) e il 34% al Televoto. La Rai e la direzione artistica si riservano di comunicare o meno al pubblico le classifiche parziali nel corso delle serate tv: con votazioni al 100% nelle prime 4 serate dei Big sarebbe una mossa alquanto azzardata.

La formula scelta è una chiara risposta a chi lo scorso anno chiedeva a gran voce l'esclusiva parola 'al popolo'. Ma è anche un sistema televisivamente pericoloso, visto che l'impossibilità di esprimere il proprio voto riduce di gran lunga l'appeal per stampa e pubblico a casa. Inoltre si perdono le tracce di una giuria di 'Esperti/Televisivi'.

Come con Baglioni, non c'è eliminazione per i Big in gara e non c'è neanche un ripescaggio per le Nuove Proposte che arrivano a contendersi una (triste) finale a due. Inoltre anche la serata delle Cover dedicata ai 70 anni del Festival farà media ai fini della classifica provvisoria.

Vediamo insieme cosa succederà sera per sera a Sanremo 2020.





Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020)

Sezione Campioni: si esibiscono i primi 10 12 Big. Vota solo la Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, viene stilata una classifica provvisoria.

Sezione Nuove Proposte: si esibiscono 4 degli 8 finalisti con la formula della sfida diretta. Vota solo la Giuria Demoscopica. Le canzoni vincitrici vanno direttamente alla Terza Serata, le sconfitte vengono definitivamente eliminate.



Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio 2020)

Sezione Campioni: si esibiscono gli altri 10 12 Big. Vota solo la Giuria Demoscopica. Al termine della Seconda Serata viene stilata una classifica unica per tutte le 20 canzoni in gara, risultante dalle percentuali di voto ottenute nella Prima e nella Seconda Serata.

Sezione Nuove Proposte: si esibiscono gli altri 4 cantanti con la formula della sfida diretta. Vota solo la Giuria Demoscopica. Le canzoni vincitrici vanno direttamente alla Terza Serata, le sconfitte vengono definitivamente eliminate.



Terza Serata (giovedì 6 febbraio 2020) #SANREMO70

Sezione Campioni: tutti i 20 24 Big si esibiscono su una canzone della storia del Festival, scelta in accordo con la Direzione Artistica. Gli Artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri. Votano solo i musicisti e i coristi dell'Orchestra. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti nella terza serata e quelle delle due serate precedenti daranno vita a una nuova classifica provvisoria per i 20 BIG.

Sezione Nuove Proposte: semifinali con l'interpretazione delle 4 canzoni rimaste in gara, che scontreranno in una sfida diretta. Prima votazione a sistema misto dell'edizione: votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). Le 2 canzoni vincitrici delle sfide dirette accederanno alla finale nella Quarta Serata. Le due sconfitte vengono definitivamente eliminate.



Quarta Serata (venerdì 7 febbraio 2020)

Sezione Campioni: si riesibiscono tutti e 20 24 i Big con le canzoni in gara. Vota solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 20 canzoni.

Sezione Nuove Proposte: finale a due e proclamazione della canzone/artista Vincitrice. Votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). La canzone più votata verrà proclamata Vincitrice.



Quinta Serata – Serata Finale (sabato 8 febbraio 2020)

Sezione Campioni: ancora un'esecuzione delle 20 24 canzoni in gara. Prima votazione mista per i Big con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e del Televoto (34%). La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 20 canzoni: le prime tre classificate vanno a nuova votazione, con azzeramento dei voti precedenti e nuova votazione, ancora a sistema misto, con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).

La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2020. Il vincitore potrà rappresentare l'Italia all’Eurovision Song Contest 2020, su richiesta della Rai.





Sanremo 2020, le giurie

La giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che voteranno da casa attraverso un sistema di votazione elettronico. Non è chiaro se siano sempre le stesse persone a votare ogni sera.

Giuria Sala Stampa

La giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2020 della carta stampata, tv, radio e web e voterà secondo modalità che saranno indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020 dall’Ufficio Stampa RAI.

Giuria Musicisti

L’organico dell’Orchestra del Festival è composto da musicisti professionisti, parte dei quali viene scelta da Rai sulla base di riconosciute qualità e parte viene invece messa a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo; a questi si aggiungono coristi professionisti, scelti da RAI sulla base di riconosciute qualità.

Televoto

La votazione mediante Televoto (votazione da telefonia fissa e da telefonia mobile) avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo Artista, anche ai sensi di quanto infra previsto nel presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento a tutela e salvaguardia della RAI e di Sanremo 2020.





Sanremo 2020, i premi

Oltre ai vincitori delle sezioni Campioni e Nuove Proposte, potrà essere premiata l’interpretazione della Canzone di Sanremo 70 più votata nel corso della serata.

Verranno inoltre assegnati i Premi della Critica, Premio al Miglior Testo e Premio alla Migliore Composizione Musicale. I premi consegnati nel corso di Sanremo 2020 avranno tutti un valore simbolico. Nel corso delle cinque Serate potranno essere attribuiti, d’intesa con il Direttore Artistico e con RAI-Direzione di Rai Uno, i riconoscimenti della Città di Sanremo a grandi artisti della musica contemporanea.





Gli inviti per i Campioni

Gli Artisti con le relative canzoni nuove in gara per la sezione CAMPIONI saranno scelti ed invitati - sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali - dal Direttore Artistico, che potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Musicale, a partire da lunedì 16 Dicembre 2019 ed entro e non oltre la data di venerdì 3 gennaio 2020. I 20 22 big saranno annunciati il 6 Gennaio nella puntata speciale di Soliti Ignoti - Lotteria Italia*.

* Questo era previsto, ma dopo la pubblicazione della lista da parte di Chi, Amadeus ha annunciato 22 Big in un'intervista a la Repubblica.