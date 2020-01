Sanremo 2020: i big sono 24, stasera ai Soliti ignoti i due nomi inediti

Di Hit lunedì 6 gennaio 2020

Colpo di scena al Festival di Sanremo

Tante polemiche nei giorni scorsi rispetto al cast del prossimo Festival di Sanremo. Come è noto la rivista "Chi" ha svelato in anteprima quasi tutto il cast del prossimo Festival, costringendo Amadeus a dare una intervista a Repubblica in cui ufficializzava la lista dei 22 Big partecipanti alla prossima rassegna canora ligure.

Come detto tante le polemiche che si sono accese, sopratutto fra gli addetti al lavori, rispetto a questa decisione del direttore artistico del Festival, ma le cose non sempre sono come appaiono. Giunge infatti in queste ultime ore un colpo di scena, come direbbe il grande Mike Bongiorno.

Amadeus avrebbe "fregato" tutti nascondendo due identità, i big del prossimo Festival sono 24 e non 22, quindi alla lista comunicata da Amadeus a Repubblica mancherebbero due nomi e questi due Big verranno annunciati stasera in esclusiva nel corso della puntata dei Soliti ignoti dedicata all'estrazione dei premi di prima categoria della Lotteria Italia. La decisione sarebbe arrivata -come riporta Giuseppe Candela- poco prima di Natale, cosa saputa da pochissimi. Chi ha passato la lista alla rivista diretta da Alfonso Signorini, sempre secondo quanto riporta riporta Candela nel suo profilo twitter, non sapeva dei cambiamenti e ha fornito informazioni parziali, pubblicate poi dal periodico edito dalla Mondadori.

Si accende dunque l'attenzione per l'appuntamento televisivo di stasera, dopo il rischio concreto dei giorni scorsi di un suo minore appeal data la diffusione della lista dei nomi, in un primo momento prevista proprio nell'appuntamento di questa sera su Rai1.

Nel corso della serata, i cui ospiti sono stati anticipati da TvBlog nei giorni scorsi, saranno presenti, oltre ai due nomi inediti, anche i 22 cantanti già annunciati. Appuntamento dunque stasera a partire dalle ore 20:40 sulla Rete 1 per una puntata dei Soliti ignoti che si annuncia davvero da non perdere.