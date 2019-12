Sanremo 2020, Amadeus: "Sarà un Festival pop. Zucchero ospite? Magari!"

Un Festival 'diverso dal solito e meno sanremese' quello che promette Amadeus, prossimo conduttore dell'edizione numero 70 del Festival di Sanremo, al suo pubblico, con due ospiti d'eccezione già confermati nei giorni scorsi, oltre ad altri diversi nomi importanti. Da Roberto Benigni, che ha confermato proprio in diretta a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, la sua presenza all'Ariston, a Fiorello, col quale Amadeus starebbe pensando a diverse gag molto particolari, ma anche Tiziano Ferro, Jovanotti e forse Zucchero.

Come raccontato dallo stesso Amadeus in una lunga intervista al Corriere della Sera,



"Con Benigni i colloqui sono iniziati qualche settimana fa, poi lui ha deciso di annunciare la sua partecipazione al Festival in tv. Non voglio sapere cosa farà a Sanremo: è un artista pazzesco, è libero di fare quello che vuole e mi piace l’idea di farmi sorprendere da lui come se fossi uno spettatore. Non gli chiederò mai cosa dirà, ma so che sarà una cosa che rimarrà impressa nel pubblico".

"Ci siamo ripromessi di parlarci tra pochi giorni, dopo la fine del suo impegno con RaiPlay. Lui non è solo un ospite, oltre a essere un fenomenale showman per me è come un fratello: io gli consegno la copia delle chiavi dell’Ariston e lui potrà entrare e uscire dal palco quando vuole, per questo mi auguro che ci sia per più sere. La sua imprevedibilità è il valore aggiunto di questo Festival".

Diverse, invece, le aspettative perche, spiega, inizierà ad accordarsi con lui e con il team autorale delsoltanto alla fine del suo impegno con RaiPlay:E se già sappiamo che apresenzierà anche, non ci è però ancora dato sapere in quale veste definitiva. Solo cantante o anche conduttore? La risposta diè per il momento evasiva, probabilmente perché, a tal proposito, sarebbero ancora tante le variabili da valutare: "Ci stiamo ragionando. Ci conosciamo da tanti anni, Tiziano è speciale come persona, non solo come artista".

Non mancherà poi Jovanotti, caro amico di Amadeus oltre che nuovo ospite confermato del Festival:



"Anche con lui ci conosciamo da una vita, la radio ci ha unito e siamo rimasti legati da rapporti stretti. In generale tutte le persone che sto scegliendo hanno anche una componente umana in sintonia con la mia. Tutti gli artisti che saliranno sul palco saranno persone che hanno qualcosa da dire, un vissuto da portare, vale per gli ospiti ma anche per i cantanti in gara".

"Magari! Mi piacerebbe, è un grandissimo artista, speriamo si possa fare e quando si esprime una volontà in questo senso è tutto più facile...".

"Cerco 22 canzoni che siano pop, che il giorno dopo possano essere trasmesse su tutte le radio o cercate su Spotify. Sono pezzi che sto ascoltando da fine ottobre, ormai li conosco a memoria. Non sono classiche canzoni sanremesi, termine che ho sempre considerato pericoloso. Sono brani al passo con la quotidianità, con quello che funziona discograficamente, c’è attualità ed energia, c’è molto ritmo".

"Di brani ne sono arrivati 200 e la cosa più difficile è stata dover dire dei no, escludere dei concorrenti dalla gara. Mentre l’ospite sono io a sceglierlo, i cantanti si propongono, si candidano e mi dispiace dover chiudere la porta a tante persone. La mia è stata una scelta libera: cerco 22 canzoni che possano essere tutte vincenti, cerco dei brani che nel loro genere possano essere dei numeri uno".

E alle voci che vorrebbero anchesuper ospite,risponde:Novità poi sulla selezione delle canzoni in gara, che saranno 22 e che, secondo, non saranno affatto classici sanremesi come ci si potrebbe aspettare:Una fase, questa, molto particolare e carica di tensione. Secondo il conduttore, sarebbe stata proprio questa, al momento, la difficoltà più grossa che finora abbia dovuto affrontare: