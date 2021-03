ZeroCalcare torna ospite di Propaganda Live questa sera, venerdì 19 marzo 2021, ma non arriva a mani vuote. O quasi. Nel senso che, come già successo qualche tempo fa, l’artista ha pubblicato un nuovo video sul suo profilo Instagram proprio poche ore prima della sua ospitata e quindi è facile immaginare che venga presentato anche nel corso della puntata di questa sera.

L’argomento non poteva che essere il ‘lockdown’, nelle sue diverse varianti: perché se lo scorso anno, esattamente in questi giorni, eravamo nel pieno della presa di coscienza e della disperazione per una situazione inimmaginabile, davvero chiusi in casa in virtuù di un generale, ed effettivo, lockdown che ha sospeso tutto, dodici mesi dopo siamo in una ‘Zona Rossa’ che però “non ho capito se vuole dire fate un po’ come ca**o vi pare”, per usare le parole di ZeroCalcare. Che in quanto a sintesi ed efficacia non è secondo a nessuno.

Non c’è davvero una ‘quarantena’ insomma e di conseguenza non c’è neanche una Rebibbia Quarantine ‘Edizione 2021’, ovvero un nuovo ‘ciclo settimanale’ di appuntamenti col racconto del lockdown col quale Michele Rech è riuscito a raccontare lo sbando dei singoli, di una comunità e di un Paese intero di fronte alla prima chiusura ‘ermetica’ nel tentativo di arginare il contagio da Coronavirus. Le ragioni per le quali non ci sarà una nuova ‘stagione’ di cartoni a tema la spiega lo stesso ZeroCalcare nel suo ultimo cartoon. In estrema sintesi, però, lo si può leggere nella didascalia al suo post:

Ciao questo è un breve video esplicativo del perché non ricomincerò a fare i cartoni settimanali sulla quarantena; spoiler per chi non se lo vòle guardà: perché non ci capisco più un cazzo e non so bene che dire, per fortuna ho scoperto che non è vero che te ammazzano la famiglia e te levano i diritti civili se a volte stai zitto e non dici la tua.

E non gli si può dare torto. Mai.