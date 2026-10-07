Zelig sfiora il 18% di Share, Tutto l’amore che resta non va oltre il 16%. I dati Auditel del 6 Ottobre 2026
Zelig comincia bene la nuova stagione sfiorando il 18% di Share. La concorrenza di Raiuno con Tutto l’amore che resta non va oltre il 16%. L’access prime time si risveglia con il ritorno di Affari Tuoi, la Ruota della Fortuna resta leggermente avanti.
Zelig si rinnova e i risultati (anche in questa nuova versione) non mancano. La conduzione cambia, ma l’affetto del pubblico verso la trasmissione rimane. Canale 5 ottiene il 17,9% di Share. Il format di Cologno Monzese si avvicina al 18% di Share confermando ampi margini di miglioramento, ma in questo caso specifico la concorrenza di Viale Mazzini è battuta senza fatica. Raiuno, che propone la serie dal titolo Tutto l’amore che resta, non va oltre il 16% di Share.
Raoul Bova si fa promotore di un prodotto importante che non sostiene il confronto con la linea comica di Mediaset. Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 sceglie Boss in Incognito al 4,3% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini seleziona Filorosso che resta al 2,6% di Share. Rete4 propone Verità Nascoste con Milo Infante alla conduzione, il format ottiene l’8,2% di Share confermando il trend positivo d’inizio stagione.
Zelig parte bene in prima serata
Italia Uno si ferma al 5,1% di Share con Non Stop. La7 ritrova il consueto appuntamento con DiMartedì: il talk show condotto da Giovanni Floris supera, ancora una volta, il 10% di Share. L’emittente di Cairo raggiunge il 10,4% di Share con un contenuto rodato che ha saputo fidelizzare una buona porzione di pubblico. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 4,5% di Share. Il fattore XFactor si fa sentire: la trasmissione condotta da Giorgia per decretare la nuova voce italiana ha sempre un impatto notevole, anche lontano dai canali in abbonamento.
Nove, invece, propone Vajont – Una tragedia italiana che totalizza il 2% di Share. La Nations League, sul Canale 20, con la partita Croazia-Spagna conquista il 3,3% di Share. Il grande calcio richiama l’interesse degli appassionati. Su Rai4 Dangerous Animals non va oltre l’1,7% di Share. RaiMovie con La Battaglia di Midway cala all’1,2% di Share. RealTime, con Il Matrimonio di Ida e Pietro, ottiene il 3,5% di Share. Cine34 rispolvera un grande classico del cinema italiano: Johnny Stecchino, con Roberto Benigni, realizza l’1,5% di Share.
Affari Tuoi in pressing su La Ruota della Fortuna
Il ritorno di Affari Tuoi, dopo lo stop forzato degli ultimi giorni, segna 22% di Share in access prime time per Raiuno. Un rientro sostanziale che mette pressione a La Ruota della Fortuna dopo alcune serate di leadership. Il gioco di Canale 5 arriva al 22,2% di Share, vince il confronto con fatica.
Dimostrazione che la concorrenza fra competitor è ancora agguerrita, il margine torna a essere labile. Le prossime settimane potrebbero indicare una prima tendenza in questo inizio di stagione in cui la Rai sembrava essere partita in svantaggio, poi Viale Mazzini ha recuperato terreno su Cologno Monzese rimettendo tutto in equilibrio.