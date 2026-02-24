Zelig in replica batte Rosso Volante, Gerry Scotti torna leader dell’access prime time. I dati Auditel del 23 febbraio 2026

Zelig in replica ottiene il primo posto in termini di gradimento e ascolti. La celebre trasmissione comica di Mediaset, nel recente passato, ha proposto una striscia di puntate per celebrare i 30 anni del programma. Gli ascolti, in quel frangente, sono stati ottimi ma non sufficientemente performanti per guadagnare la vetta dell’Auditel. Il format ha sofferto la concorrenza di una fiction che ha sbaragliato ogni tipo di avversario: La Preside, con Luisa Ranieri protagonista, è entrata nel cuore degli estimatori.

Zelig, tuttavia, ha mantenuto uno standard alto che oggi ha ritrovato nelle puntate replica. O meglio: un mix in un’unica soluzione dei momenti migliori. Questo è stato sufficiente per imporsi contro Rosso Volante. Lo speciale Svisti e Mai Visti ottiene il 17,5% di Share contro la rete ammiraglia della Rai che si ferma al 14,9%.

Zelig si impone su Rosso Volante

Una produzione originale, anche ampiamente promossa, che trova consenso ma non riesce a superare il “muro” della comicità. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 con Dirty Dancing non va oltre il 6,6% di Share, per un cult movie rappresenta comunque un buon risultato. Considerando la storia del celebre lungometraggio.

Lo Stato delle Cose ottiene l’8,8%. Gli ascolti crescono per Massimo Giletti, complici anche le voci sulle possibili sorti del programma di Rai3. Rete4 sceglie Quarta Repubblica che si attesta al 5,7% di Share. Italia Uno punta su Run All Night – Una notte per sopravvivere conquistando il 5,7% di Share.

Gerry Scotti si riprende l’access prime time

Le due reti cadette di Cologno Monzese ottengono il medesimo punteggio ma si distinguono per porzioni di pubblico e momenti di visione. La7 con La Torre di Babele arriva al 5,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con 4Hotel si aggiudica il 2,5% di Share. Nove ripropone Cash or Trash – La Notte dei Tesori ottenendo il 2,6% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che punta su L’ultimo dei Templari, Rai4 risponde con Monster Hunter, Iris punta su Dunkirk.

Ultimo, ma non per importanza: RaiMovie con The Old Way. Si accende, invece, la sfida dell’access prime time: Scotti allunga il passo su Stefano De Martino. Affari Tuoi si ferma al 23,1%, mentre La Ruota della Fortuna raggiunge il 24,9% di Share. Il divario torna a essere netto, ma il confronto è ancora aperto dato che le due trasmissioni hanno dimostrato di sapersi dare battaglia. La leadership ritrovata di Scotti, dopo settimane in cui è stato secondo, ha un valore particolare. Il gioco dei pacchi si dovrà fermare per Sanremo, quindi il confronto tra le parti riprenderà tra 5 giorni. Uno stop forzato che lascia il conduttore di Pavia in posizione di apparente vantaggio.