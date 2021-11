Si torna a ridere, su Canale 5: e non con un programma tv comico qualsiasi, ma con il programma tv comico per eccellenza. Zelig è pronto a riaprire i battenti (in televisione, visto che in realtà non ha mai chiuso) con una nuova edizione, i suoi conduttori storici, alcuni comici diventati delle star ma anche alcuni ancora sconosciuti al pubblico. Pronti a farvi quattro risate? Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Zelig 2021, quante puntate sono?

Canale 5 ha ordinato tre puntate di questa edizione speciale di Zelig 2021, in onda giovedì 18 e 25 novembre ed il 2 dicembre. Tre puntate realizzate per festeggiare due importanti anniversari: il primo è rappresentato dai venticinque anni dalla messa in onda della prima puntata del programma (avvenuta nel 1996 su Italia 1), il secondo dal trentacinquesimo anno di storia del marchio.

Zelig 2021, conduttori

#Zelig: stasera in prima serata su #Canale5 Che coppia! 🥳 E questo è solo l'inizio… 💥Questa sera su #Canale5 la prima puntata di #Zelig! Vanessa Incontrada e Claudio Bisio vi aspettano! Zelig Posted by Mediaset Infinity on Tuesday, November 16, 2021

Chi conduce Zelig 2021? Alla guida del programma torna una storica coppia, quella formata da Claudio Bisio e da Vanessa Incontrada, già conduttori delle edizioni in onda dal 2004 al 2010, nonché della versione “Covid edition”, trasmessa online nel maggio 2020 per raccogliere fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà.

Zelig 2021, comici

Il cast di questa edizione non è stato interamente svelato. Mediaset ha però comunicato che sul palco si alterneranno alcuni comici emergenti, scovati lungo l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo, insieme ad altri volti storici del programma. Tra questi, Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia e Federico Basso.

Zelig 2021 agli Arcimboldi

Le tre puntate di Zelig 2021 sono registrate tra il 12 ed il 20 novembre al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ospitò il programma dal 2007 al 2012.

Zelig 2021, biglietti

Purtroppo, i biglietti per assistere dal vivo alla registrazione del programma sono andati esauriti nel giro di poco tempo.

Zelig, significato

Ma cosa vuol dire Zelig? Il programma prende il nome dall’omonimo locale dedicato al cabaret che si trova in viale Monza, a Milano. Lo Zelig fu aperto nel 1986, un anno dopo la chiusura del Derby Club, altro storico locale milanese. Il nome “Zelig”, invece, è stato preso dall’omonimo film di Woody Allen del 1983, in cui il protagonista si chiama Leonard Zelig. La parola, in lingua yiddish, significa “benedetto”.

Zelig 2021, dove vederlo?

E’ possibile vedere Zelig su Canale 5 durante la messa in onda televisiva, ed in streaming su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.