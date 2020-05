Zelig Covid Edition, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: sabato 30 maggio, dalle ore 18

Di Fabio Morasca martedì 19 maggio 2020

Zelig Covid Edition è un'iniziativa a favore dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria.

Sabato 30 maggio 2020, a partire dalle ore 18, avrà inizio la maratona Zelig Covid Edition, che sarà visibile, in diretta streaming, sul portale www.natlive.it. La diretta andrà in onda fino a notte inoltrata.

Nel corso di questa maratona, ci sarà anche un live show che sarà condotto da una coppia storica di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

L'iniziativa Zelig Covid Edition ha un fine benefico che è quello di aiutare concretamente artisti e lavoratori dello spettacolo, in grave difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19.

Per questa raccolta fondi, realizzata con la collaborazione di Nuovo IMAIE, quindi, Zelig ha chiamato a raccolta tutti i comici, attori e autori che hanno fatto parte della storia di Zelig, come sappiamo, storico locale di cabaret di Milano, aperto nel 1986, che ha dato vita all'omonimo show comico televisivo, andato in onda dal 1996 al 2016, su Italia 1 e su Canale 5.

Giancarlo Bozzo, ideatore di Zelig insieme a Gino e Michele e Marco Posani, ha commentato così l'iniziativa Zelig Covid Edition:

Sentiamo la responsabilità, pur nella grande sofferenza economica che anche noi stiamo vivendo, di dire una parola e accendere una luce su questo mondo spesso tenuto fuori dai discorsi sul futuro della nostra nazione.

L'iniziativa benefica ha il sostegno anche di Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali:

Sono molto felice della iniziativa Zelig Covid Edition, è un’idea importante a favore delle lavoratrici e lavoratori del settore dello spettacolo italiano che, non da oggi considero strategico, per la cultura italiana.

Più di 300 comici e artisti, nomi illustri e comici emergenti, quindi, prenderanno parte a quest'iniziativa per far sì che l'attenzione del Governo riguardante i lavoratori del mondo dello spettacolo, fonici, attrezzisti e tutti coloro che permettono lo svolgimento di uno spettacolo o di una produzione, si mantenga viva.

Si può donare al seguente IBAN: IT 16 P 03075 02200 CC8500843267. La raccolta fondi sarà attiva fino al 6 giugno 2020.

Riepilogando, quindi, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada daranno il via, alle ore 18, alla lunga maratona. Dopo la presentazione iniziale, saranno trasmessi i primi contributi video dei comici. Dalle ore 21, Bisio e la Incontrada condurranno lo spettacolo live, accompagnati da numerosi colleghi. La diretta streaming del live show terminerà a mezzanotte. A seguire, fino a notte fonda, proseguiranno i contributi video. Alcuni contributi sono già disponibili sempre sul sito www.natliver.com.

Zelig Covid Edition sarà trasmesso in replica su www.natlive.it, sabato 6 giugno 2020, dalle ore 18.