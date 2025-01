Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano a far ridere il pubblico con comici già noti e nuovi volti

Il 2025 di Canale 5 comincia all’insegna delle risate, grazie alla nuova edizione di Zelig, programma cult dell’ammiraglia Mediaset e in generale della tv italiana, capace di divertire milioni di telespettatori nel corso degli anni. Anche in questa edizione ritroviamo i due storici conduttori, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, così come alcuni dei comici che hanno contribuito alla popolarità del programma. Siete pronti a ridere? Proseguite nella lettura!

Zelig 2025, puntate

Prima puntata, 15 gennaio 2025

Nella prima puntata della nuova edizione su esibiscono Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop. Guest star Lazza.

Quando va in onda Zelig 2025 su Canale 5?

La nuova edizione di Zelig va in onda da mercoledì 15 gennaio 2025, alle 21:35, su Canale 5. Ospite del podcast Tintoria, Claudio Bisio aveva ammesso di pensare che il programma andasse in onda nell’autunno 2024.

Zelig 2025, quante puntate sono? La programmazione

In tutto, le puntate di questa edizione sono tre, in onda il 15, 22 e 29 gennaio.

Chi conduce Zelig 2025?

Anche in questa edizione ritroviamo la coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, al timone già delle ultime tre stagioni e storici conduttori delle edizioni passate.

Zelig 2025, i comici

Oltre ai nuovi comici scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo, sul palco tornano alcuni volti già noti al pubblico, come Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.

Zelig 2025, il corpo di ballo

Novità di questa edizione è la presenza di un corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti.

Zelig 2025, band

Altra novità è la musica: oltre ad ospitare importanti artisti nel corso delle puntate, nel programma si esibisce la band The Pax Side of the Moon, composta da 8 musicisti, che nel 2018 hanno vinto il contest di Zelig “Fun Cool Music Award”.

Zelig 2025 su Canale 5 è in diretta?

No, il programma è stato registrato il 26, 27, 30, 31 ottobre e il 3 novembre 2024. La regia è di Marco Beltrami.

Zelig 2025, biglietti

Essendo il programma già registrato, non è più possibile acquistare i biglietti.

Dov’è registrato Zelig 2025?

© teatroarcimboldi.it

Anche questa edizione è stata registrata al Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ospitò già il programma dal 2007 al 2012 e che è tornato ad ospitarlo anche nelle ultime stagioni. La scenografia, rinnovata, è di Marco Calzavara.

Zelig 2025, studi

Zelig, però, ha anche un laboratorio di comicità, anche questo un locale storico, che si trova a Milano, in Viale Monza 140.

Zelig 2025 su Mediaset Infinty

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Zelig in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.