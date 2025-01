Zelig torna in onda dal 15 gennaio. Bisio confessò di aver registrato tra fine ottobre e inizio novembre, immaginando di vedere le puntate in tv entro dicembre. Previsione sbagliata per uno show che sarà totalmente scollegato dall’attualità

Zelig torna da mercoledì 15 gennaio, ma le puntate che vedremo sono state registrate molto tempo addietro. Una distanza, fra realizzazione e messa in onda, che toccherà quasi i tre mesi, come confermato indirettamente da Claudio Bisio nel corso dell’ospitata al podcast Tintoria. Pubblicato il 19 novembre, l’episodio era stato in realtà realizzato il 4 novembre, con l’attore che informava di essere reduce dalla registrazione dell’ultimo appuntamento del programma di Canale 5.

“Ieri ho registrato agli Arcimboldi l’ultima di Zelig”, spiegò Bisio, che provò a pronosticare anche il giorno di programmazione, manifestando tuttavia tutte le sue perplessità. Il conduttore infatti non si sbilanciò sul periodo, ipotizzando una data ipotetica a novembre per quanto riguardava l’esordio e un giorno di dicembre per l’epilogo, tossendo ironicamente nel momento in cui c’era da scandire il giorno.

Di sicuro mai avrebbe pensato di essere posticipato a dopo le festività natalizie, con le tre serate evento che, oltre al 15, occuperanno il prime time del 22 e 29 gennaio.

Un’enormità per uno show che, di fatto, sarà totalmente scollegato dall’attualità, con tutti i possibili riferimenti a politica e notizie di sport e spettacolo che verranno banditi, onde evitare il rischio di apparire vecchi e superati.

Il programma

Bisio, ancora una volta, sarà affiancato da Vanessa Incontrada. Coordinati dal regista Marco Beltrami, sul palco si alterneranno trenta comici, in un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Tra i tanti, si rivedranno Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.

Ad affiancare gli sketch comici ci sarà pure la musica. Interverranno pertanto alcune delle star musicali più amate dal pubblico che si metteranno in gioco. L’ultima novità, infine, riguarderà la scenografia, nuova di zecca, curata da Marco Calzavara.