Yellowstone si chiuderà con la quinta stagione, ma una serie sequel è già confermata

La quinta stagione di Yellowstone, la fortunata serie western di Paramount, sarà l’ultima. La voce era nell’aria ormai da mesi e oggi la conferma è arrivata: i restanti sei episodi della quinta stagione che debutteranno negli Stati Uniti il prossimo novembre chiuderanno l’esperienza di Kevin Costner in Montana, ma non segneranno la fine delle avventure e soprattutto disavventure della famiglia Dutton.

Una serie sequel di Yellowstone in arrivo

Nell’annuncio la chiusura ufficiale di Yellowstone tra una manciata di episodi, il creatore della serie e del suo universo espanso, Taylor Sheridan, ha confermato che una serie sequel è già stata ordinata e che debutterà negli Stati Uniti il prossimo dicembre, subito dopo la conclusione di Yellowstone.

La decisione di chiudere una serie di successo come Yellowstone, riuscita a catapultare Taylor Sheridan nell’olimpo della serialità televisiva con un contratto in esclusiva con Paramount per tante altre serie tv già uscite e di prossima uscita, è legata alla necessità del suo protagonista storico, Kevin Costner, di fare un passo indietro e concentrarsi anima e corpo nel suo prossimo progetto, l’epica saga western Horizon che segnerà il suo ritorno dietro alla macchina da presa.

Un vantaggio anche per Paramount+

L’addio di Kevin Costner darà però a Paramount la possibilità di mettere a segno un colpaccio: tornare a controllare lo streaming del suo prodotto di punta. Ad oggi, infatti, per accordi nati quando la piattaforma di streaming Paramount+ non era ancora disponibile, Yellowstone negli Stati Uniti è presente su Peacock, oggi una delle piattaforme avversarie di Paramount+ (e anche in Italia ci pensa Sky).

Chiudere Yellowstone e dare via a una serie sequel che condivide con essa una serie di personaggi principali significa poter lanciare la nuova serie direttamente su Paramount+, come accade già con serie nate dopo Yellowstone come le serie prequel 1883 e 1923, ma anche con altri successi di Sheridan come Mayor of Kingstown e Tulsa King.

Matthew McConaughey nel sequel di Yellowstone

La buona notizia, appunto, è che la nuova serie appena annunciata continuerà a raccontare la storia dei Dutton subito dopo l’epico finale della quinta stagione, portandosi dietro gran parte del cast di Yellowstone – nessuna indiscrezione su chi ci sarà, anche perchè svelare il cast in anteprima rischierebbe di spoilerare il finale della serie – e qualche nuovo ingresso pronto a settare il corso per una nuova storia e portare un po’ di scompiglio.

Il grande ingresso nel cast potrebbe essere rappresentato da Matthew McConaughey, con cui da tempo sono in corso delle trattative. Nulla è ancora certo, ma se davvero la nuova serie debutterà entro la fine dell’anno, la produzione dovrà iniziare a breve e le riprese già partire entro poche settimane.