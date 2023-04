Paramount+ le novità di Maggio 2023: Attrazione Fatale, Evil e il reality degli Stallone

Il mese di maggio di Paramount+ inizia subito forte con l’arrivo in Italia praticamente in contemporanea con gli USA e gran parte dei paesi in cui la piattaforma è presente, di Attrazione Fatale, miniserie che rilegge il film del 1987 e può contare su due star come Joshua Jackson e Lizzy Caplan. Nel corso del mese arriva l’atteso spy-thriller Rabbit Hole con Kiefer Sutherland e a distanza di 4 anni dalla distribuzione americana, arriva la prima stagione di Evil, thriller/horror di Robert e Michelle King.

Paramount+ le serie tv in arrivo a maggio

1 Lunedì

Attrazione Fatale, miniserie in 8 episodi con Joshua Jackson e Lizzy Caplan, che rilegge il film del 1987 con Michael Douglas e Glenn Close. Dopo aver trascorso 15 anni in prigione accusato di aver ucciso la sua amante Alexandra, Daniel Gallagher esce di prigione sulla parola, deciso a ritrovare la sua famiglia e a provare la sua innocenza. La serie alternerà così il racconto del presente ai flashback con l’incontro tra Dan e Alex. Prodotta da Amblin Television, scritta da Alexandra Cunningham, la serie arriva con i primi 3 episodi in contemporanea con gli USA seguiti dal rilascio settimanale fino al 29 maggio.

8 Lunedì

Evil s.1: arriva la disturbante serie tv creata dai coniugi Robert e Michelle King, già dietro The Good wife e The Good Fight, andata in onda tra il 2019 e il 2020 su CBS e poi spostata con altre due stagioni in streaming su Paramount+. Al centro la storia di una psicologa che insieme a un aspirante prete e a un appaltatore, indagano su fenomeni soprannaturali e inspiegabili. Nel cast Katja Herbers, Mike Colter, Michael Emerson, Aasif Mandvi.

10 Mercoledì

The Game s.1-2: annunciate ad aprile, arrivano le due stagioni della serie che offre un’analisi moderna della cultura nera in America attraverso il mono del football professionistico.

11 Giovedì

Der Scheich – Lo sceicco s.1: serie tedesca, al centro un uomo e sua moglie braccati da dei gangster e da un assassino che fuggono in Svizzera dove l’uomo si finge uno sceicco. La serie è basata sulla storia vera dell’operaio Volker Eckel.

18 Giovedì

The Family Stallone, reality sulla famiglia di Sylvester Stallone alle prese con le figlie e la moglie Jennifer.

19 Venerdì

From s.2: prosegue l’horror con Harold Perrineau e Catalina Sandido Moreno ambientato in una città da cui è impossibile uscire una volta che vi si è entrati.

26 Venerdì

Rabbit Hole s.1: Kiefer Sutherland è John Weir maestro dell’inganno che opera nello spionaggio industriale e viene incastrato per un omicidio che non ha commesso, da potenti forze che cercano di controllare il mondo.

Paramount+ le serie tv che proseguono a maggio 2023

Nel corso del mese di Maggio 2023 su Paramount+ terminerà la seconda stagione di Mayor of Kingstown, l’ultimo episodio del drama con Jeremy Renner sarà rilasciato il 18 maggio. Proseguirà per tutto il mese l’appuntamento del venerdì con Grease: Rise of the Pink Lady che poi terminerà il 1° giugno. Mentre prosegue ogni giovedì (il finale è previsto il 7 giugno) la seconda stagione di Yellowjackets che è già stata rinnovata per una terza.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.