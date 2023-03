Yellowstone torna con la prima parte della quinta stagione da mercoledì 1° marzo su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW. Riprendono le storie della famiglia Dutton del Montana, guidata da Kevin Costner, cowoboy contemporaneo pronto a tutto per difendere la sua famiglia, il suo potere e il suo ranch. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nella prima parte della quinta stagione di Yellowstone da oggi su Sky e NOW (i restanti episodi arriveranno in estate negli USA).

Yellowstone 5, la trama

Il western contemporaneo, Yellowstone, creato da Taylor Sheridan, ci riporta nel Montana, dove la famiglia Dutton e in particolare il patriarca John Dutton, deve lottare per difendere il proprio ranch. Da un lato i rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock continuano ad avanzare pretese sul suo territorio, dall’altra la società Market Equities rappresenta una nuova minaccia. Problemi di salute e oscuri segreti familiari complicano ulteriormente la situazione, insieme ad aspirazioni politiche e nuove relazioni e collaborazioni che minacciano costantemente il futuro dei Dutton e quello dei loro possedimenti. Riuscirà John a fronteggiare le avversità e le nuove insidie che il potere porta con sé?

Yellowstone 5 stagione su Sky e NOW, le immagini dei nuovi episodi Guarda le altre 4 fotografie →

Yellowstone 5, il cast

Volto simbolo di Yellowstone fin dalla sua prima stagione è Kevin Costner che interpreta John Dutton che ha da poco vinto il Golden Globe come miglior attore drammatico per il ruolo. Accanto a lui Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley sono i suoi figli rispettivamente Beth, Kayce e Jamie. Tornano anche Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham e Wendy Moniz-Grillo. Tra le novità di stagione Forrie J. Smith, Jacki Weaver, Finn Little, Mo Brings Plenty, Dawn Olivieri, Piper Perabo e Q’orianka Kilcher.

Kevin Costner è John Dutton (Josh Lucas torna a interpretarlo da giovane)

Luke Grimes è Kayce

Kelly Reilly è Beth

Wes Bentley è Jamies Dutton

Cole Hauser è Rip Wheeler

Kelsey Asbille è Monica Long Dutton

Gil Birmingham è il capo Thomas Rainwater degli indiani di Broken Rock

Ian Bohen è Ryan

Wendy Moniz è la senatrice Lynelle Perry

Jennifer Landon è Teeter

Kathryn Kelly è Emily

Moses Brings Plenty è Mo

Piper Perabo è Summer Higgins

Kai Caster è Rowdy

Lainey Wilson è Abby

Dawn Olivieri è Sarah Atwood

Yellowstone 5, il trailer

Yellowstone 5, quante puntate sono? La programmazione

La quinta stagione di Yellowstone è composta in totale da 14 episodi ma è stata divisa in due blocchi. I primi 8 episodi sono già stati trasmessi negli Stati Uniti e arrivano in Italia dal 1° marzo al ritmo di due a settimana per 4 settimane. I sei episodi di Yellowstone rimasti saranno rilasciati negli Stati Uniti nel corso dell’estate, è quindi probabile un rilascio in autunno in Italia sempre su Sky e NOW.

Yellowstone 6 si fa? I dubbi di Kevin Costner (e la smentita)

Nelle scorse settimane dagli Stati Uniti deadline aveva lanciato una bomba sul futuro di Yellowstone: la serie tv sta per chiudere e sarà sostituita da uno spinoff con protagonista Matthew McConaughey. Secondo la ricostruzione fatta dal sempre informato sito americano, la decisione sarebbe legata alla voglia di Kevin Costner di abbracciare nuovi progetti, a partire dal suo nuovo film. Deadline è arrivato a raccontare che l’attore avrebbe chiesto di lavorare una sola settimana per girare le sue scene della seconda parte della quinta stagione. Un atteggiamento che avrebbe infastidito Taylor Sheridan al punto di portarlo alla decisione di chiudere la serie e sviluppare rapidamente una nuova serie. Questa ricostruzione è stata smentita dall’avvocato di Kevin Costner. Naturalmente per sapere la verità bisognerà aspettare l’eventuale rinnovo di Yellowstone.

Yellowstone e i suoi spinoff

Il successo della serie tv Yellowstone firmata da Taylor Sheridan, ha generato, per il momento, due spinoff prequel: 1883 con una sola stagione disponibile su Paramount+, e 1923 composta da due stagioni con Harrison Ford ed Helen Mirren protagonisti e anche questo disponibile su Paramount+. Inoltre è in arrivo un terzo spinoff 6666 ambientato in Texas con al centro uno storico ranch che opera ancora oggi come in passato. Alla fine della quarta stagione Jimmy Hurdstrom interpretato da Jefferson White, lascia il ranch per raggiungere il 6666 in Tecas.

Yellowstone 5, in streaming

Le puntate della quinta stagione di Yellowstone sono in streaming su Sky Go per tutti gli abbonati a Sky, sia in live durante la messa in onda che in modalità cofanetto. Inoltre è possibile vedere Yellowstone in streaming abbonandosi a NOW.