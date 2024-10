Sky e Now, tutte le nuove serie tv in uscita a novembre 2024

A novembre 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre alcune novità molto attese come la miniserie dei Fratelli D’Innocenzo o Dune: Prophecy. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a novembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a novembre 2024

Il mese di novembre 2024 su Sky vedrà l’arrivo di diversi titoli molto attesi, senza dimenticare quelli che proseguono e terminano. Dal mondo di HBO arriva Dune: Prophecy che si dà idealmente il cambio con The Penguin che si concluderà l’11 novembre, il 1° termina la prima stagione di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la serie dedicata alla storia degli 883 che ha convinto pubblico e critica ottenendo ottimi risultati grazie alla capacità di affascinare sia chi quegli anni li ha vissuti e chi non li conosceva.

1 venerdì – Hanno ucciso l’uomo ragno s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 8 venerdì – The Day of the Jackal s.1 (episodi settimanali)

s.1 (episodi settimanali) 9 sabato – Creature grandi e piccole s.2 (episodi settimanali)

s.2 (episodi settimanali) 11 lunedì – The Penguin , miniserie (finale)

, miniserie (finale) 18 lunedì – Dune: Prophecy s.1 (un episodio a settimana)

s.1 (un episodio a settimana) 27 mercoledì – Dostoeveskj (tutti gli episodi)

(tutti gli episodi) ogni domenica – Law & Order s,23

s,23 dal lunedì al venerdì alle 16.45 e alle 22 prosegue la programmazione di The Neighborhood su Comedy Central, dal 5 novembre la stagione 3

The Day of the Jackal – prima stagione – dall’8 novembre

Nuovo adattamento di Il Giorno dello sciacallo, romanzo di Frederick Forsyth, diventato un film nel 1973. La serie The Day of the Jackal vede Eddie Redmayne nei panni un assassino solitario, infallibile, insospettabile, un uomo dai mille volti. Mentre alle prese con un nuovo incarico si ritrova a confrontarsi con un avversario insospettabile, Bianca una tenace ufficiale MI6 che darà vita a una caccia all’uomo per tutta l’Europa. Nel cast anche Ursula Corberò.

Creature Grandi e Piccole – terza stagione – dal 9 novembre

Torna la serie inglese Creature grandi è piccole. Nella primavera del 1939 James e Helen si stanno per sposare, Tristan è ormai un veterinario qualificato, James cerca sempre di assumere più responsabilità mentre l’ombra della seconda guerra mondiale cambia le carte in tavola.

Dune: Prophecy – miniserie – dal 18 novembre

Un episodio a settimana per la serie HBO Original Dune: Prophecy adattamento del romanzo Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, al centro le origini della setta Bene Gesseritt, ambientata 10000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides. Nel cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel e Mark Strong.

Dostoevskj – miniserie – 27 novembre

Arrivano tutto gli episodi della serie Dostoevskj dei Fratelli d’Innocenzo, presentata al Festival internazionale del Cinema di Berlino. La serie è un noir con Filippo Timi nei panni di Enzo Vitello, brillante e tormentato detective, ossessionato da Dostoevskj un killer seriale che ha una peculiarità lasciando una lettera accanto al corpo con la sua desolante visione del mondo.

Novembre su Sky e NOW oltre le serie tv

Prosegue l’appuntamento del giovedì con i live di X Factor su Sky Uno. Su Sky Documentaries il 3 novembre arriva Vitti d’arte, Vitti d’amore, un ritratto di Faye Dunaway il 28 novembre, le Leggende del Tennis il 30 novembre. Sky Arte propone Kissing Gorbaciov il 9 novembre e L’ombra di Goya il 21 novembre, docufilm sull’artista spagnolo. Su Sky Crime il 5 novembre ci sarà Gaucci. Quando passa l’uragano, mentre il 25 arriva Ogni 72 ore condotto da Daniela Collu e dedicato ai femminicidi attraverso il racconto dei diversi casi di cronaca. I sogni segreti della natura con David Attenborough e La quercia e i suoi abitanti sono le proposte di Sky Nature..