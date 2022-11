Morgan torna a X Factor (dopo averne dette di cotte e di crude)? Parrebbe di sì, a seguire i rumors raccolti da Dagospia, che vede molto probabile la partecipazione di Morgan alla puntata di giovedì 3 novembre, dedicata alla musica della Generazione MTV. Un periodo che copre gli anni ’80 e ’90 nei quali Morgan e i Bluvertigo hanno rappresentato una delle ‘avanguardie pop’ italiane e che quindi potrebbe, a ragione, avere Morgan tra gli ospiti di puntata.

Un’apparizione, dunque, – che in diretta può trasformarsi sempre in qualcosa di inatteso – che riporterebbe Morgan sotto le insegne del talent che lo ha visto giudice in alcune delle edizioni più rappresentative della sua storia, ovvero le prime tre, in onda su Rai 2 (comprese tra il 2008 e il 2009) e nelle prime 4 targate Sky (dal 2011 al 2013), per un totale di 7 edizioni. E non dimentichiamo che le prime tre le ha vinte tutte e che è stato lui a regalare ‘Psyco Killer’ a Marco Mengoni, nel suo team nella terza edizione. ‘Suoi’ anche Aram Quartet, Matteo Becucci, Chiara Galiazzo, Michele Bravi. Sotto la sua ala è passata anche Noemi, che non vinse la sua edizione, ma che sappiamo dove è arrivata.

Il rapporto di Morgan con X Factor è stato altalenante: si ricordano polemiche, attacchi, contrasti, vere e proprie liti, anche con e tra i giudici. L’idea che quindi torni sul palco di XF resta suggestiva e ad alto tasso di show. E a quanto dice Dagospia neanche impossibile. Riprendendo un articolo di Andrea Parrella per Fanpage che risale alla conferenza stampa di presentazione dei Live di XF, Dagospia rintraccia in una dichiarazione di Fedez il ‘germe’ di questa ospitata: si riferisce al fatto che il rapper ha riconosciuto in Morgan l’essenza stessa dal suo XF, avendogli di fatto insegnato a fare tv. Morgan si ripresenta, dunque, a dare qualche ripetizione?

In attesa di notizie ufficiali, Morgan sta facendo parlare di sé anche sul piano politico. Dopo alcuni post Instagram sulla necessità di preservare e tutelare il variegato patrimonio artistico italiano, è arrivato anche un endorsement da parte dall’attuale sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che in un’intervista a Repubblica ha dichiarato che vuole chiamare Morgan perché si occupi di un dipartimento specifico per la musica. Già arrivata anche la risposta positiva di Morgan, che si dice a disposizione del Governo per offrire i propri servigi.

Vedremo, dunque, se Morgan sarà davvero ospite a X Factor giovedì 3 novembre 2022 e se, nell’occasione, potrà annunciare qualche incarico ufficiale al Ministero della Cultura, guidato dall’ex direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, con sottosegretari Vittorio Sgarbi, Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi. Ecco, sarà curioso anche capire se e come Gianmarco Mazzi – già direttore artistico di vari Sanremo, incluso quello del 2010 da cui Morgan fu escluso per un’intervista a base di crack, e AD della società Arena di Verona – avalli la proposta del collega Sgarbi… Ma questa è un’altra storia.