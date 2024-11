X Factor 2024 torna stasera, giovedì 7 novembre, su Sky Uno e in streaming su NOW in prima serata per il terzo live show.

Lo Sky Original prodotto da Fremantle, dall’X Factor Arena riporterà sul palco i 10 artisti ancora in lotta per conquistare la finale ed esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format.

A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta dopo le puntate delle selezioni in cui ha dimostrato empatia con i concorrenti nel backstage e mostrato tutta la sua emozione sul palco.

Al tavolo siederà una giuria affiatata, divertita e competente, a cui spetterà il compito di condurre i ragazzi settimana dopo settimana in questo viaggio: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi “si sfidano” in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance.

Dopo le selezioni, tra lunghissime Audizioni, tesissimi Bootcamp e Home Visit spesso contraddistinti da scelte sofferte, si sono formati così i terzetti che arrivano ai nastri di partenza della gara:

X Factor 2024, i concorrenti e le squadre

Achille Lauro porta con sé il suo X Pass nel corso delle Audizioni Les Votives , porteranno la loro versione di You Make Me Feel (Mighty Real) di Sylvester; Lorenzo Salvetti , si esibirà in una cover di Non succederà più; I PATAGARRI , Stayin’ Alive dei Bee Gees;

X Factor 2024, anticipazioni terza puntata Live Show 7 novembre

Questa terza serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà tutta da ballare: sarà una puntata a tema dance, e per l’occasione i giudici con le loro assegnazioni trasformeranno il palco di #XF2024 in un vero e proprio dancefloor per due manche di cover di brani ritmati e ballabilissimi. Alla fine dei due “round” tornerà, spietata come sempre, la gara e quindi arriveranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso dello “scontro finale” il cui esito spetterà ai giudici al tavolo.

L’opening di puntata sarà nelle mani e nel sound di SARAFINE, che tornerà sul palco che solo un anno fa la vedeva trionfare al termine dell’edizione 2023.

Ospite di questa terza puntata sarà Tananai che presenterà – con una performance pensata appositamente per X Factor – il suo nuovo e secondo album in studio “Calmocobra” dalla quale è estratto il singolo Ragni.

Anche quest’anno, lo show sul palco dell’X Factor Arena di Assago sarà pensato, realizzato e creato di fatto dal team dei fuoriclasse Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica – per la quarta edizione consecutiva a X Factor – che negli anni si è distinta per il successo riscontrato nello spettacolo e nell’entertainment italiano e non solo. Confermata anche la direzione musicale di Antonio Filippelli così come la regia di Luigi Antonini, tra i veterani di X Factor insieme al direttore della fotografia Ivan Pierri; la scenografia è a cura di Paola Spreafico, mentre Nick Cerioni si unisce al team creativo di X Factor 2024 come Talent Creative Advisor.

X Factor 2024, dove vederlo in diretta

Sarà possibile seguire X Factor 2024 in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21.15. Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.