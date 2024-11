La semifinale di X Factor 2024 di giovedì 28 novembre: i concorrenti in gara, giudici e ospiti. La diretta su tvblog, minuto per minuto.

X Factor 2024 torna stasera, giovedì 28 novembre, su Sky Uno e in streaming su NOW in prima serata per la semifinale.

Lo Sky Original prodotto da Fremantle, dall’X Factor Arena riporterà sul palco i 10 artisti ancora in lotta per conquistare la finale ed esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format.

A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta dopo le puntate delle selezioni in cui ha dimostrato empatia con i concorrenti nel backstage e mostrato tutta la sua emozione sul palco.

Al tavolo siederà una giuria affiatata, divertita e competente, a cui spetterà il compito di condurre i ragazzi settimana dopo settimana in questo viaggio: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi “si sfidano” in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance.

X Factor 2024, i concorrenti e le squadre

Achille Lauro porta con sé il suo X Pass nel corso delle Audizioni Les Votives , porteranno la loro versione di You Make Me Feel (Mighty Real) di Sylvester; Lorenzo Salvetti , si esibirà in una cover di Non succederà più; I PATAGARRI , Stayin’ Alive dei Bee Gees;

X Factor 2024, anticipazioni sesta puntata Live Show, semifinale 28 novembre

Sul palco dell’X Factor Arena torna, quindi, la manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi tra cui, tra gli altri, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine di questa manche ci sarà un primo verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima.

Grazie all’orchestra gli artisti daranno un nuovo e suggestivo vestito alle canzoni, in una setlist che prevede:

Tre brani leggendari per la squadra di Achille Lauro, “Can’t Help Falling In Love” di Elvis per I PATAGARRI ; “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini per Les Votives ; “Caruso” di Lucio Dalla per Lorenzo Salvetti ;

; “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini per ; “Caruso” di Lucio Dalla per ; Nella squadra Jake La Furia, “Per Elisa”, il mitico e strepitoso incontro tra la penna di Franco Battiato e la voce di Alice, sarà affidato a Francamente ;

; Nella squadra di Manuel Agnelli, Mimì porterà una delle canzoni più importanti del blues americano contro il razzismo e la discriminazione “Strange Fruit” di Billie Holiday; i PUNKCAKE presenteranno una loro versione della straordinaria “My Way” di Frank Sinatra.

A seguire, seconda manche con un doppio verdetto: il meno votato sarà subito eliminato, il penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio davanti ai giudici.

Per questo secondo round della serata, I PATAGARRI stanno lavorando sulla trascinante “Splendido splendente” di Donatella Rettore; i Les Votives su “Crazy”, hit mondiale di Gnarls Barkley; Lorenzo Salvetti sta preparando il grande classico di Claudio Baglioni “Questo piccolo grande amore”; Francamente invece salirebbe sul palco con “Pink Pony Club” del nuovo fenomeno mondiale Chappell Roan; Mimì con l’intensa “The Thrill Is Gone” di Raye; infine ai PUNKCAKE si esibirebbero con “Gift Horse” degli IDLES.

Ospite dell’X Factor Arena sarà Gazzelle.

X Factor 2024, dove vederlo in diretta

Sarà possibile seguire X Factor 2024 in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21.15. Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.