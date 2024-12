Manca solo un giorno alla serata finale di X Factor 2024, per la prima volta in esterna a Napoli nella suggestiva Piazza del Plebiscito. Oggi, poco più di 24 ore prima dell’evento, seguiremo la conferenza stampa della vigilia che si svolgerà alla Sala Giunta del Comune di Napoli.Interverranno i finalisti dello show show Sky Original

Manca solo un giorno alla serata finale di X Factor 2024, per la prima volta in esterna a Napoli nella suggestiva Piazza del Plebiscito. Oggi, poco più di 24 ore prima dell’evento, seguiremo la conferenza stampa della vigilia che si svolgerà alla Sala Giunta del Comune di Napoli.

Interverranno i finalisti dello show show Sky Original prodotto da Fremantle: Les Votives, Lorenzo Salvetti, Mimì e I PATAGARRI; i quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi; la conduttrice Giorgia; il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; l’Executive Vice President Content Sky Italia Antonella d’Errico ed il CEO Fremantle, Marco Tombolini.

Dopo le puntate di selezione in onda a settembre, i Bootcamp ad ottobre, la Home visit ed i sei live. Il settimo e ultimo live vedrà la presenza di un artista di fama internazionale tra gli ospiti della serata: Robbie Williams. La finalissima sarà giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in simulcast in chiaro su TV8.

La diretta della conferenza stampa per la presentazione di X Factor 2024 – La finale inizierà alle ore 12:15. TvBlog la seguirà in diretta dalle 12.

Chi sono i finalisti di X Factor 2024

Les Votives

I Les Votives sono Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso), rispettivamente 25, 23 e 19 anni, di Milano. Uniscono l’eleganza alla rudezza del rock più autentico. Ispirati da cinque decenni di musica,

mescolano il fascino senza tempo del passato con una visione contemporanea: il loro suono vive nella contrapposizione tra classe e ribellione, rendendoli unici e autentici, proprio come la loro musica. Alle Audizioni la loro cover di “Gold On The Ceiling”, dei Black Keys, ha conquistato Lauro tanto da spingerlo a dare loro il suo X Pass; opinione confermata ai Bootcamp, quando hanno proposto “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Nancy Sinatra, e agli Home Visit, con “Città vuota” di Mina.

Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti ha 17 anni ed è di Verona. Suo fratello maggiore è un batterista, la loro passione per la musica si è sviluppata in parallelo.

Frequenta il liceo musicale, indirizzo pianoforte e canto; in passato è entrato in due cori di canto antico e ha studiato recitazione in una scuola di teatro. La musica quindi ha sempre fatto parte della sua vita, e nella sua cameretta prova e produce le sue canzoni dal sound indie pop.

Il suo percorso, fin qui, è stato accompagnato da standing ovation e soprattutto segnato dal cantautorato contemporaneo: “Poetica” di Cesare Cremonini alle Audizioni, “Destri” di Gazzelle ai Bootcamp, “Le parole più grandi” di Coez agli Home Visit.

I Patagarri

Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e ArturoMonaco (trombone e percussioni), tra i 20 e i 31 anni, tutti di Milano e dintorni, tutti studenti tranne Giovanni che è insegnante.

Trasformano grandi classici della musica italiana elettrizzandoli con un «vorticoso e danzereccio» gipsy jazz. Traggono ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti come Paolo Conte, tra gli italiani, e come Django Reinhard a Ray Charles, tra gli internazionali. Vengono da una gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come hanno detto alle Audizioni, nei mercati di Milano, dove hanno conquistato le loro prime fan: le nonne.

Nelle selezioni hanno sfoggiato, personalizzandoli, pezzi epocali del cantautorato italiano come “Via con me” di Paolo Conte, alle Audizioni, e “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, nei Bootcamp; agli Home Visit hanno proposto il loro inedito “La banca in pieno centro”.

Mimì

Mimì Caruso, per tutti semplicemente Mimì, ha 17 anni e viene da Usmate Velate, piccolo centro vicino Monza. Attraverso la sua musica vuole esprimere se stessa per comunicare le sue emozioni. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso.

La sua cover di “Figures” di Jessie Reyez, alle Audizioni, ha convinto Manuel a usare il suo X Pass; dopodiché si è assicurata un posto tra i 12 concorrenti ufficiali di stagione con “Godspeed” di Frank Ocean ai Bootcamp e “EARFQUAKE” di Tyler, The Creator agli Home Visit.