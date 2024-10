Giovedì 24 ottobre 2024, avranno inizio i Live Show dell’edizione 2024 di X Factor, il talent show che va in onda ogni giovedì sera, alle ore 21.15 su Sky Uno e il mercoledì successivo, in prima serata, in chiaro su TV8.

I coach di quest’edizione sono Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia mentre la conduttrice di quest’edizione è Giorgia.

Scopriamo i cantanti, le cantanti e le band che sono arrivati fino ai Live Show di quest’edizione.

X Factor 2024: chi sono i concorrenti di Achille Lauro?

X Factor 2024: Les Votives

I Les Votives sono Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso), rispettivamente 25, 23 e 19 anni, di Milano. Uniscono l’eleganza alla rudezza del rock più autentico. Ispirati da cinque decenni di musica, mescolano il fascino senza tempo del passato con una visione contemporanea: il loro suono vive nella contrapposizione tra classe e ribellione, rendendoli unici e autentici, proprio come la loro musica.

X Factor 2024: Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti ha 17 anni ed è di Verona. Suo fratello maggiore è un batterista, la loro passione per la musica si è sviluppata in parallelo. Frequenta il liceo musicale, indirizzo pianoforte e canto; in passato è entrato in due cori di canto antico e ha studiato recitazione in una scuola di teatro. La musica quindi ha sempre fatto parte della sua vita, e nella sua cameretta prova e produce le sue canzoni dal sound indie pop.

X Factor 2024: I Patagarri

I Patagarri sono Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni), tra i 20 e i 31 anni, tutti di Milano e dintorni, tutti studenti tranne Giovanni che è insegnante. Trasformano grandi classici della musica italiana elettrizzandoli con un «vorticoso e danzereccio» gipsy jazz. Traggono ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti come Paolo Conte, tra gli italiani, e come Django Reinhard a Ray Charles, tra gli internazionali. Vengono da una gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o nei mercati di Milano, dove hanno conquistato le loro prime fan: le nonne.

X Factor 2024: chi sono i concorrenti di Manuel Agnelli?

X Factor 2024: Danielle

Danielle (vero nome Daniel Gasperini) è un cantautore polistrumentista di 29 anni. Madre lucana e padre romagnolo, cresce nella musica tra le campagne romagnole per poi trasferirsi a Pesaro. Negli anni suona con svariate band come Tangerine Stoned, i Camillas, i Crema, Koko Moon e Auroro Borealo, per poi nel 2022 avviare la sua carriera solista con la pubblicazione del suo primo album “Si, adesso mi sveglio”.

X Factor 2024: PUNKCAKE

I PUNKCAKE sono Sonia Picchioni (manager in una catena di fast food, basso e voce), Lorenzo Migliore (studente di Infermieristica, batteria), Lorenzo Donato (studente di Filosofia e barman, chitarra), Bruno Bernardoni (studente, chitarra), Damiano Falcioni (disoccupato, basso e voce): cinque giovani, tutti intorno ai 20 anni e provenienti da paesi della provincia di Arezzo, che amano definirsi “band che nasce dall’umido di una provincia grigia”. Sempre attivi nell’ambito sociale, i PUNKCAKE cercano di far trasparire nelle loro canzoni questo impegno. La musica per la band è uno sfogo, è l’uso di energia fondamentale in questo nuovo tempo e luogo, in cui lo spazio se lo sono dovuti trovare da soli.

X Factor 2024: Mimì

Mimì Caruso, per tutti semplicemente Mimì, ha 17 anni e viene da Usmate Velate, piccolo centro vicino Monza. Attraverso la sua musica vuole esprimere se stessa per comunicare le sue emozioni. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso.

X Factor 2024: chi sono i concorrenti di Paola Iezzi?

X Factor 2024: Pablo Murphy

Pablo Murphy è un cantautore italo-scozzese classe 2003; nella sua testa suona una band da quando si sveglia a quando va a dormire. La sua musica e il suo animo Brit Punk nascono dalle sue origini scozzesi, dai cd rock anni ’80/’90 del papà, da qualche lezione di canto ma soprattutto da tante schitarrate grezze negli anni tra la cameretta ed i locali della sua città. Pablo Murphy ha avviato nel 2023 il suo progetto da solista mantenendo il suo nome e cognome di nascita come nome d’arte. Vive il palco come suo habitat naturale, il suo sogno è vivere chitarra in mano e solo un microfono tra sé ed il pubblico.

X Factor 2024: LOWRAH

Laura Fetahu, a X Factor 2024 in gara come LOWRAH, è una cantante, performer e cantautrice 23enne di Brugnera, in provincia di Pordenone. Appassionata fin da piccola alla black music, il suo progetto è quello di portare il genere urban, pop e soul anche in Italia in maniera fresca e versatile, cantando e rappando in diverse lingue.

X Factor 2024: Dimensione Brama

Si autodefiniscono un “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”. Sono sette ragazzi romani, tutti entro i 30 anni: Guglielmo Cappellini (musicista/ingegnere e ricercatore nucleare, batteria), Lorenzo Celata (musicista/sound designer, bassista), Michele Mazzetti (musicista, tastiera e composizione), Claudio Molinari (disoccupato, chitarra e voce), Jacopo Narici (musicista, percussioni), Nicola Pecora (performer, voce e ballo), Marcello Sanzò (musicista, tromba). Unitisi nel 2020, sono un calderone onnivoro: «Dimensione Brama somiglia a un caleidoscopio, non è un prodotto ma uno strumento con cui vedere il mondo».

X Factor 2024: chi sono i concorrenti di Jake La Furia?

X Factor 2024: The Foolz

Sono un quintetto rock: Luca Ghirlanda (chitarra), Alessandro Olmo Agostini (voce), Luca Frizzera (basso), Bruno Merci (chitarra), Filippo Maggio (batteria), tutti veronesi tra i 20 e i 22 anni. Sono tutti studenti tranne Luca Ghirlanda, che è un barista, mentre Filippo studia e fa il panettiere. Il nome della band, The Foolz, significa “Il folle”, che secondo loro è «colui che ha il coraggio di vedere il mondo da prospettive inedite: innocente o imprudente, razionale o illogico, difficile dirlo. Sconvolgente e inaspettato, come un assolo di chitarra nel 2024».

X Factor 2024: Francamente

Francamente (vero nome Francesca Siano, 28 anni) si definisce «just a queer voice», è un progetto torinese trapiantato a Berlino dal 2021. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale, che prova a muoversi tra cantautorato ed elettronica. “Da grande” vorrebbe fare la filosofa.

X Factor 2024: EL MA

Elmira Marinova, in arte EL MA, ha 17 anni ed è di Sofia, capitale della Bulgaria. Suo padre è un ex calciatore junior della nazionale bulgara, sua madre è una ex modella attualmente impegnata a sostenere fondazioni benefiche, suo fratello crea musica “drum and bass” ed è il suo primo fan. Inizia a studiare canto all’età di 9 anni e a 14 anni inizia il suo percorso musicale in Italia presso Studio 20. Insieme al suo team ha scritto diversi inediti, collaborando anche con uno degli autori di Kanye West “Ye” nel suo ultimo singolo “Going Down”.