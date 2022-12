X Factor 2023 ci sarà? La risposta è sì. Seppure tra le righe, la notizia arriva fulminea sulla conclusione della finalissima di X Factor 2022. La neo conduttrice Francesca Michielin con l’annuncio della riapertura dei casting del talent show, ha implicitamente lasciato intendere il ritorno del programma di Sky Uno nella prossima stagione tv 2023/24.

Ho una bella notizia da darvi. Da questa notte riaprono i casting di X Factor. Andate sul sito di X Factor.

Si tratta di una novità a tutti gli effetti dal momento che, fino ad ora, la riconferma è stata appesa ad un filo. Gli ascolti non proprio esorbitanti delle ultime edizioni avevano lasciato avanzare l’ipotesi di un riposo (e addirittura dell’addio) sempre più vicino, ma a questo punto la sorpresa ribalta i pronostici.

Approdato nel 2008 in Rai, X Factor ha ritrovato casa dal 2011 su Sky proseguendo la sua cavalcata per altre 11 edizioni senza mai fermarsi, fino a diventare un prodotto Sky Original. Alla sequenza si aggiungerà il dodicesimo anno, un’edizione assicurata che potrebbe celare già un’altra conferma nel banco dei giudici: quella di Fedez. Tornato al suo ruolo dopo anni di assenza, nella conferenza stampa pre-finale ha dato il suo ok per l’anno prossimo:

“Credo sia stata un’edizione in cui, finalmente, ho respirato l’aria che c’era quattro anni fa. E non c’era da un bel po’. I numeri, a mio parere, ci danno ragione. Io ci sono, in caso. Il bilancio di questa edizione credo sia più che ottimo“.

Se facciamo un salto alla conferenza stampa di presentazione il 13 settembre scorso seguita dal nostro Alberto Graziola, i dubbi sul futuro di X Factor avevano tracciato un primo indizio sul possibile rinnovo. Le parole di Eliana Guerra (showrunner di XF 2022) : “Siamo alla scadenza di un contratto, chiaramente cerchiamo di fare il migliore dei programmi possibili. Ci siederemo a discutere il nuovo contratto, c’è tutta la volontà di rinnovarlo“. Una volontà che evidentemente ha preso nuovi sviluppi in positivo.