X Factor 2022 sta per partire. Giovedì 15 settembre andrà in onda la prima puntata, dedicata alle audizioni. Dopo gli appuntamenti con i casting, sarà poi la volta dei Bootcamp e degli Home Visit. Quest’anno il programma è stato ampiamenti rivoluzionato con l’arrivo di Francesca Michielin come conduttrice e 4 nuovi giudici dietro al bancone del talent show: Fedez, tornato dopo alcuni anni di assenza, e le new entries Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi.

Questa mattina si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione di X Factor 2022 e noi di TvBlog la seguiremo in diretta con il nostro consueto liveblogging.

Sarà presente il cast: la conduttrice di #XF2022 Francesca Michielin e i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Con loro ci saranno Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia; Marco Tombolini, Co-Ceo Fremantle; Eliana Guerra, showrunner XF 2022.

Ecco la presentazione ufficiale dei 4 giudici di X Factor 2022, come riportata dal sito ufficiale di Sky Italia:

Rkomi: Rkomi, anagramma di Mirko, è uno dei cantautori più eclettici e di successo della nuova generazione italiana. Siamo curiosi di vederlo in questo esordio assoluto nelle vesti di giudice, al tavolo insieme ai colleghi Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Dargen D’Amico: Per la prima volta Dargen D’Amico siederà al tavolo dei giudici di X Factor 2022 insieme a Fedez e Ambra Angiolini: tra battute graffianti e uno stile unico il cantautore milanese ci sorprenderà di sicuro.

Ambra: Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, Ambra Angiolini è capace di muoversi da trent’anni nel mondo dello spettacolo. Fresca di conduzione del Concerto del Primo Maggio, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista a 360 gradi.

Fedez: Per la prossima edizione di X Factor, Fedez è pronto a indossare di nuovo i panni di giudice e mentore.

E, infine, ecco le parole per Francesca Michielin, al suo esordio alla conduzione di X Factor 2022: