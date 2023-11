“Non è un bello spettacolo quello che si sta vedendo stasera” e forse Ambra è quella che tra tutti i giudici al bancone di X Factor 2023, stasera ha tirato fuori la disamina migliore delle (quasi) tre ore di diretta della quarta puntata dei Live Show. Un’aria così elettrica tra giudici non la si vedeva dai tempi di Arisa contro Simona Ventura in quel “Sei falsa Simona Ca**o” di oltre 10 anni fa. Questa sera l’Hell Factor ha contaminato persino la giuria che non le ha mandate a dire, né fra di loro, né tanto meno al programma che, praticamente, stasera si è vista oscurare la gara particolarmente condizionata e oscurata dai battibecchi tra Dargen, Morgan, Fedez e Ambra.

Morgan: “Mi hanno imposto i pezzi”

A scatenare il delirio è – manco a dirlo – Morgan che, dopo tre puntate di live in apparente tranquillità, alla quarta è tornato a sfoggiare la più classica delle sfuriate da Morgan alla quale già in passato abbiamo assistito. La goccia che fa traboccare il vaso è la manche della giostra in cui, i concorrenti rimasti in gara, si esibiscono in un loro cavallo di battaglia.

Al termine il giudice vuole subito denunciare qualcosa che non gli è quadrato: “I miei ragazzi sono stati gli unici ad aver cantato brani dal bootcamp o dagli Home Visit. Non mi sono piaciuti” Dargen d’Amico gli fa notare che i brani “sono scelti da noi giudici“, ma Morgan lo smentisce: “I pezzi li hanno imposti, infatti i miei mi sono sembrati molto in difficoltà“.

Cala il gelo, mentre si alzano i fischi del pubblico.

X Factor 2023, Dargen d’Amico contro Morgan: “Fuori di qui dici di me…”

Concluso questo primo fuoco d’artificio, pareva che il resto della puntata venisse via come l’olio. Così non è stato. Dopo l’ospitata di Annalisa che, ricordiamo, è stata anche protagonista di una delle assegnazioni della prima puntata con il brano Bellissima e con tanto di bocciatura di Morgan che ha ritenuto il brano “banale”, scatta la lite tra Morgan e Dargen d’Amico.

“Tu dovresti insegnare il rispetto ai tuoi ragazzi – dice Dargen – Io apprezzo gli artisti, non mi ergo a capo di ‘sta verga, e vorrei che si fosse sinceri fuori e dentro di qui. Non mi dici dietro le quinte che mi sono piegato al music biz perché conosco un autore di Annalisa. Io rispetto le persone, e dovresti farlo anche tu.”

La replica di Morgan non si è fatta attendere: “Io non so cosa tu stia delirando. Ti stai riferendo a cose che la gente non conosce, ti starai riferendo al fatto che tu ti sei venduto al music business ed è quello che penso. Te lo dico adesso davanti alle telecamere. Io rispetto te come persona così come rispetto chi sceglie di fare il musicista. Quelli che fanno musica solo per chi vuole andare in classifica, no. Il music biz è fatto di persone squallide“.

Fedez contro Dargen d’Amico: “Io ascolto il tuo concorrente mentre tu la mia non la consideri”

Altri frizzi e lazzi si sono uditi tra Fedez e Dargen poco dopo, al termine dell’esibizione di Maria Tomba. D’Amico non ne esce benissimo affermando di non aver prestato molta attenzione all’esibizione della concorrente della squadra di Fedez “perché stavo parlando con Morgan, ci tenevamo a chiarire”. Questo non smorza la tensione già abbastanza alta, anzi, Fedez dà un’altra scossa al tavolo: “Se volete farci parlare, gentilmente. Altrimenti vi ca*ate solo voi due. Sai qual è la differenza tra me e te, Dargen? È che io il tuo concorrente l’ho ascoltato, e voglio dire come la penso, mentre alla mia invece non l’hai degnata di un ascolto”.

La situazione però è andata sul filo della degenerazione nelle battute finali della seconda e ultima manche, quando Il solito Dandy (squadra di Dargen) ha appena terminato la sua esibizione.

Non sappiamo scegliere tra il Dandy Manero e il Fisico Bestiale#XF2023 pic.twitter.com/w1hpJJOXbh — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 16, 2023

Morgan infuriato e l’uscita su Francesca Michielin

Una performance di Ci vuole un fisico bestiale accompagnata da una coreografia di cartonati svolazzati dal pubblico, mossa che fa tornare altri 5 minuti a Morgan, stavolta irrefrenabile. Il giudice critica duramente la scelta del cartonato de Il solito Dandy da sventolare poiché – a suo dire – lo avvantaggia a discapito di altri (e dei suoi) facendo di tutto per farlo mandare avanti nella gara. Il volto del concorrente, inquadrato, dà l’impressione di una persona sconcertata davanti alla sfuriata.

Non solo, quando Francesca Michielin – comprensibilmente stufa – ha provato a riprendere la parola, Morgan le spara una battuta del tutto infelice “Ma parlaci di Ivan Graziani” rimarcando con aria di sfottò la gaffe della conduttrice avvenuta la settimana scorsa con Colapesce e Dimartino. Gaffe che, per di più, stasera la stessa Michielin ha giustificato con un secco: “La settimana scorsa ho formulato la domanda proprio di m***a“.

Davanti all’uscita (inopportuna, mi permetto) di Morgan, la conduttrice non ha voluto controbattere. È bastata una smorfia innervosita a far capire molto più delle parole, mentre il pubblico ancora copriva di fischi il giudice.

Gente che nn va in bagno dai bootcamp per paura della Michielin #XF2023 pic.twitter.com/Euj8CVTTg7 — Pietro Tola (@PietroTola) November 16, 2023

Ambra, hai avuto ragione, stasera non è stato proprio un bello spettacolo.