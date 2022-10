Oggi, martedì 25 ottobre 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Live della sedicesima edizione di X Factor, il talent show in onda su Sky Uno e TV8, condotto da Francesca Michielin, con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nel ruolo di giudici.

Con la puntata andata in onda lo scorso 20 ottobre, si è conclusa la parte di X Factor riguardante le selezioni, con tre puntate dedicate alle Audizioni, due puntate riguardanti i Bootcamp e una puntata dedicata alle Last Call.

Da giovedì 27 ottobre, andrà in onda la fase in diretta di X Factor 2022, con i sette live che porteranno alla finale del prossimo 8 dicembre. I Live di XF 2022 andranno in onda su Sky Uno e in streaming su NOW ogni giovedì in prima serata. Il mercoledì successivo, la puntata andrà in onda in replica in chiaro su TV8, sempre in prima serata.

Per quanto riguarda i talenti in gara, la squadra di Rkomi è composta dai Santi Francesi, Joėlle e Iako, la squadra di Fedez è formata dagli Omini, Linda e Dada’, la squadra di Dargen D’Amico è composta dai Disco Club Paradiso, Matteo Orsi e Beatrice Quinta mentre la squadra di Ambra Angiolini è formata da Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia.

Come seguire la conferenza stampa dei Live di X Factor 2022

Nel corso della conferenza stampa, interverranno la conduttrice, i giudici e i concorrenti di questa edizione. Ci saranno anche, Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, Marco Tombolini, Co-Ceo Fremantle, ed Eliana Guerra, showrunner XF 2022.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11:30.