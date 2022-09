X Factor 2022 partirà ufficialmente giovedì 15 settembre 2022, in prima serata, su Sky 1 e in streaming su Now. Il programma quest’anno vede alla conduzione Francesca Michielin e, dietro al bancone dei giudici, Rkomi, Ambra, Fedez e Dargen D’Amico. Un’edizione che vede rivoluzionato il cast, composto sempre dai casting, Bootcamp e Home Visit.

Durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2022, ecco le dichiarazioni dei giudici.

Fedez: “Aspettavo da un po’ questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Quando Eliana è tornata nel team e ci siamo sentiti in tutte le stagioni in cui non ero giudice, ci siamo sentiti. Appena il terreno era propizio per un ritorno, non ho esitato. Ci aspetta una grande sfida. So cosa abbiamo fatto fino ad ora. So quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo, senza essere troppo scaramantico, credo fortemente in questo progetto, quello che faccio è godermi il momento senza prepararmi troppo, X Factor mi ha battezzato dal punto di vista televisivo. X Factor è stata una nave scuola importante per me, credo che abbiamo fatto un bel programmino. La grande differenza che mi porto dietro è quella di non prepararmi. Avevo anche autori… Quest’anno libero”

Ambra: “Apprendo oggi in cui vengo inglobata in un progetto con la parola cardine ‘normalità’. In realtà mi dovete pranzi e colazioni perché io ho fatto direttamente un provino (ride). Incredibilmente mi hanno detto Sì. Io sono abituata a fare male quando sono messa alla prova. La mia carriera sono tutti i No che mi hanno detto. Mi sono messa a chiedermi cosa mi fossi meritata per fare questo. Non solo perché ho avuto fidanzati che cantano (Sorride). Con Fedez ci avete fatto litigare prima di conoscerci (sorride). Con Dargen sono compagna di tavolo, è stato fondamentale. Mirko lo conoscevo perché musicalmente mi interessa. Ho scoperto che è un ragazzo dalle tante dimensioni emotive. Mi conferma che c’è tutta una generazionale che arriva, già affermata e si merita quello che ha. Ce l’abbiamo messa tutta”

Rkomi: “Voglio vivermela come se fosse un nuovo inizio (parlando della sua carriera musicale). Nonostante l’emozione, voglio provare ad essere il più me stesso possibile. Ambra mi sorride sempre, Francesca anche. Il team è veramente forte, ho voglia di fare bene e vivermi questa cosa così come deve essere”

Dargen D’Amico: “In realtà quando ho firmato il contratto ero convinto ci fossero i giudici dell’edizione passata e sono rimasto fregato” scherza. “Ci sono stati molti dubbi da parte della rete, spero di farli pentire il più tardi possibile. Non avrei mai scommesso su di me, è bello trovare qualcuno che lo faccia. Il punto fondamentale per me è la musica e lavorare con gli artisti. Ho rapporto di amicizia e di affetto con tutte le persone che sono qui… Quale occasione migliore per dare il peggio di me?”

A poche ore dalla partenza di X Factor 2022, abbiamo fatto qualche domanda ai giudici, partendo da come si descriverebbero, da un artista -italiano o internazionale- che vedono come rappresentazione ideale di chi ha l’X Factor e se, nella loro vita, devono riconoscenza a qualcuno per dove sono arrivati oggi. Potete ascoltare le loro risposte nella video intervista qui sopra.

X Factor 2022 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle, ogni giovedì dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW