Tutto è pronto per la partenza di X Factor 2022. Da giovedì 15 settembre 2022, su Sky Uno, andranno in onda le audizioni, prima frase del talent show, seguite poi dai Bootcamp e dalle Home Visit. Quest’anno, il programma è stato completamente rivoluzionato nel cast. Alla conduzione, infatti, troviamo Francesca Michielin mentre dietro al bancone, il ritorno di Fedez (dopo alcuni anni di assenza) e tre new entries: Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra.

Per Francesca Michielin è un ritorno alle origini, sebbene in un ruolo completamente diverso. All’inizio del 2012, infatti, la cantante aveva trionfato nel talent show, conquistando il primo posto nella classifica finale. La quinta edizione di X Factor era andato in onda in prima serata su Sky Uno dal 20 ottobre 2011 al 5 gennaio 2012 per dodici puntate.

A puntare su di lei era stata Simona Ventura, giudice del programma accanto a Morgan, Arisa ed Elio. Francesca aveva conquistato la vetta, seguita da Antonella Lo Coco (in squadra con Arisa) e I Moderni, capitanati da Elio e arrivati al terzo gradino della classifica finale.

Durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2022, Francesca Michielin aveva dichiarato:

Provo un’emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati 10 anni ma il palco di X Factor ti fa venire i brividini. Credo sia bellissimo vedere così tanto tanto talento quest’anno. Mi emoziono molto e dissento, mi prendo male se eliminano qualcuno… Mi sto divertendo, ho una bellissima squadra. Sono molto felice”

Abbiamo chiesto alla cantante qualche caratteristica che unisce i concorrenti di quest’anno:

Quello che percepisco è che c’è un talento incredibile da parte dei ragazzi, la voglia di condividere la propria musica, a maggior ragione arrivando da due anni di pandemia… C’è consapevolezza e molta vulnerabilità, le emozioni dilagano e non ci si risparmia nell’esprimere anche le proprie fragilità. Una cosa molto bella di cui avevamo bisogno”.

Abbiamo poi chiesto a Francesca se avrebbe accettato il ruolo di giudice, invece di conduttrice, e un consiglio per chi alzerà il trofeo nella finalissima del programma. Potete ascoltare le sue risposte nella video intervista qui sopra.

X Factor 2022 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle, ogni giovedì dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW.