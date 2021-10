X Factor 2021 è ufficialmente pronto a partire con i Live Show. La 15esima edizione del talent show è arrivata agli Home Visit -andati in onda giovedì 21 ottobre- e i giudici hanno fatto le loro scelte ufficiali. Su 5 artisti (solisti e band) solo tre potevano passare al vero cuore del programma, la diretta in partenza il prossimo 28 ottobre. Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli hanno nuovamente ascoltato i finalisti e ne hanno eliminati 2, scegliendo così i 3 su cui puntare per la gara vera e propria.

In questa ultima fase registrata, non erano soli ma hanno potuto contato su consigli e opinioni esterne. Emma ha avuto al suo fianco il duo rivelazione della scena cinematografica internazionale, i giovani e visionari fratelli D’Innocenzo, Damiano e Fabio, registi e sceneggiatori eclettici, vincitori dell’Orso d’argento per la sceneggiatura alla Berlinale 2020 per Favolacce. Hell Raton ha avuto accanto Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra – La serie, Manuel Agnelli ha accolto Marco Giallini, attore amatissimo dal pubblico e dotato di una «attitudine rock ‘n’ roll». Infine, con Mika era presente Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e Direttore di Vanity Fair Italia.

Le scelte ci sono state, per la prima volta senza categorie, come più volte strombazzato nel corso di questi ultimi mesi. Ognuno ha dovuto inserire almeno una band nel proprio team e Manuel Agnelli è stato l’unico ad aver portato due gruppi ai live, rimanendo affezionato a quella sua visione (vincente) d’origine: i Mutonia e i Bengala Fire. Solo 2 le donne presenti: Vale Lp nel team di Emma e Nika Paris in quello di Mika.

I 12 concorrenti sono stati scelti e ufficializzati. Giovedì prossimo si esibiranno in diretta per la prima volta. E sarà l’esordio anche per Ludovico Tersigni, alle prese con il suo esordio “live” come conduttore dopo le puntate registrate di casting, Bootcamp e Home Visit.

X Factor 2021, chi sono i favoriti?

Senza alcune limitazione particolare per le scelte, i giudici hanno potuto scegliere apertamente, di istinto. Hell Raton ha deciso di puntare sull’eclettico ed efficace Versailles, sulla raffinatezza di Edoardo e sull’energia dei Karakaz. Figure diverse fra di loro, i commenti social apprezzano l’eleganza convincente di Edoardo, dato tra i favoriti nelle scelte degli Home Visit.

Mika è rimasto folgorato Nika Paris, i Westfalia e Fellow. Se la giovane cantante 16enne, arrivata dalla Bulgaria proprio per tentare la carta di X Factor, ha stupito per la sua giovane età ma abilità nel gestire la sua voce, i Westfalia sono apparsi i più adatti a presentarsi ai live show. Sul web, il tifo è esploso per Federico -in arte Fellow- che con la sua voce profonda e la sua intensità, ha sempre conquistato giudici e pubblico da casa. E’ sicuramente un elemento da tenere d’occhio…

Manuel Agnelli, insieme ai Mutonia e ai Bengala Fire (band forti e diverse fra di loro) ha una carta potentissima. Quella di Erio, in grado di emozionare e convincere fin dai casting. Era impossibile immaginarlo fuori dai live show. Favorito per i live show, lui ha davvero un potenziale da non sottovalutare.

Infine, Emma, ha scelto due giovanissimi artisti, gIANMARIA e Vale Lp. Volti e voci interessanti che dovranno essere ben guidati nel percorso dei live show per riuscire ad acquistare un’identità ben definita. Ce l’hanno già, invece, i Le Endrigo, amabilmente sfacciati, energici, uno degli elementi più forti già dagli Home Visit.

E’ sicuramente presto per poter fare scommesse sui finalisti e su un possibile vincitore. Molto è legato al percorso nel programma e alle canzoni assegnate. Ma, sulla carte, di nomi sui quali puntare, teoricamente, ce ne sono… almeno uno per squadra. Tra tutti, a spiccare, Erio, Fellow e i Le Endrigo.