Si è conclusa la semifinale di X Factor 2020, in onda giovedì 3 dicembre, e sono stati quindi ufficializzati i nomi dei 4 artisti che si esibiranno giovedì prossimo nella finale del talent show. Uno tra di loro sarà il vincitore di questa edizione del programma, vissuta con le necessarie attenzioni, limitazioni e regole dettate dalla pandemia del Covid-19.

In questa puntata, ci sono state due manche: nella prima un’esibizione con un featuring mentre, nella seconda parte, un brano scelto proprio dai 5 concorrenti ancora in gara. Una manche “MySong”.

Tutti i 5 semifinalisti si sono esibiti, quindi, due volte, prima di scoprire i nomi dei meno votati destinati al ballottaggio: Blind e MyDrama.

Alla finale, quindi, troveremo i Little Pieces of Marmelade, CasaDiLego e N.A.I.P.

Il cantante di Emma e l’Under Donna di Hell Raton si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia, a fine puntata, prima di scoprire il verdetto dei giudici. MyDrama ha interpretato Cornici bianche mentre Blind ha optato per Cuore Nero.

Hell Raton ha salvato MyDrama (eliminando Blind), Emma ha salvato il suo concorrente (elimimando MyDrama). Manuel Agnelli ha sperato nella scelta del pubblico (e del tilt) ma ha eliminato MyDrama ritenendo speciale il cantante della squadra di Emma. Mika, l’ago della bilancia, ha ammesso di essere in crisi nella scelta per poi, però, fare la sua scelta: “Il pubblico dovrebbe decidere… siamo andati al Tilt tante volte… elimino MyDrama”.

Blind, così, è risultato il quarto finalista di X Factor poiché Mika trova più pronto il cantante della Marrone.

Si prevede, quindi, una finale in totale parità per quanto riguarda i concorrenti in gara. Ogni giudice può contare su un membro della sua squadra pronto per aspirare alla vittoria. Ricapitolando, infatti, Emma ha mantenuto Blind (a rischio questa sera), Hell Raton si può consolare con CasaDiLego, Mika ha l’originalità e l’estro di N.A.I.P. mentre Manuel Agnelli porta avanti l’energia carismatica dei Little Pieces of Marmalade.

Tra di loro si nasconde il prossimo vincitore di X Factor. E lo scopriremo giovedì prossimo, durante la finale.