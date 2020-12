Questa sera, dalle 21,15 su Sky Uno, andrà in onda la semifinale di X Factor 2020. Sono 5, ad oggi, i cantanti ancora in gara nel talent show: Blind, CasaDiLego, N.A.I.P., Little Pieces of Marmelade e MyDrama. Ad avere ancora due talenti è solo Hell Raton mentre Emma, Manuel Agnelli e Mika hanno un componente per squadra. Dopo la doppia eliminazione dei Melancholia (che ha suscitato un vespaio di polemiche) e CmqMartina, saranno due le manche previste per i cantanti, con due strutture diverse.

La prima prevede un featuring per ogni artista in competizione.

I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, N.A.I.P. avrà accanto Elio per cantare La canzone mononota, Blind eseguirà Baby con Madame, Casadilego sarà insieme a Lazza con il brano Catrame e, infine, Mydrama si esibirà con Izi sulle note di Chic.

La seconda manche, invece, si intitola My Song e vedrà i brani scelti dai cantanti. I Little Pieces of Marmelade hanno scelto Gimme all your Love degli Alabama Shakes. N.A.I.P. presenta una cover degli Afterhours, Milano Circonvallazione Esterna; Mydrama ha optato per Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme; Casadilego interpreterà Lego House di Ed Sheeran, Blind presenterà il suo brano originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali.

Il meno votato della prima manche si sconterà con il medesimo risultato della seconda manche e saranno i giudici, di fronte ai due artisti, a dover scegliere chi eliminare in questa puntata.

Ospiti della semifinale di X Factor 2020 i Pinguini Tattici Nucleari, che presentano il loro nuovo Ep Ahia! (Sony Music), in uscita il 4 dicembre. Il lavoro è nato a marzo in pieno periodo di lockdown e nei mesi scorsi sono usciti La Storia Infinita e Scooby Doo, brani che hanno anticipato il loro lavoro di inediti.

Giovedì prossimo, in diretta su Sky Uno, andrà in onda la finale di X Factor 2020, sempre in prima serata, dalle 21.15.