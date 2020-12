X Factor 2020 sta per decretare il suo vincitore. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda, in diretta, la finale della quattordicesima edizione del talent show condotto da Alessandro Cattelan.

I giudici hanno un elemento per squadra, in totale parità tra di loro. Emma punta su Blind (tra i più ascoltati in streaming), Manuel Agnelli ha dalla sua la potenza ed energia dei Little Pieces of Marmelade, Mika vanta l’originalità e l’estro di N.A.I.P. mentre Hell Raton confida nella voce e nel talento della giovane Casadilego. Uno di loro, al termine della serata, sarà il 14esimo vincitore del talent show.

Questa sera, la puntata finale sarà divisa in tre parti: la prima prevede duetti, la seconda vedrà al centro delle performance i Best of e l’ultima, la finale, dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno – nella terza e decisiva manche – per la conquista del titolo di X Factor 2020.

<h2> X Factor 2020, ospiti della finale </h2>

Annunciato gli ospiti della finale, i Negramaro. Il gruppo pugliese è tornato con Contatto, decimo disco della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino. La title-track, primo singolo estratto dall’album omonimo, è già una hit ed è stata per 5 settimane consecutive al numero 1 dell’airplay radiofonico.

Secondo ospite di #XF2020 sarà l’artista veneta Madame. Tre dischi d’oro e un platino e solo diciotto anni. E’ la voce libera, sfrontata e giovane della musica italiana che usa un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore. E’ diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all’originalità del suo stile. Ha collaborato con grandi artisti della scena, tra cui Ghali insieme a DRD e Marracash, di cui è stata “L’anima”. Sul palco di X Factor si esibirà insieme ai Negramaro.

<h2> X Factor 2020, i giudici si esibiscono </h2>

Sul palco della finale si esibiranno anche i giudici con alcuni dei loro maggiori successi.

Emma proporrà la sua hit “Latina” in una versione inedita, acustica”: Un regalo per chiudere questa esperienza stupenda. Per me è un onore cantare una mia canzone sul palco di XF” commenta la cantante.

Subito dopo sarà il momento di un mashup “Bloody Vinyl”, con alcuni dei brani presenti in BV3, album di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles. Aprirà le danze il rapper, producer e pianista Lazza con “Weekend”, per passare la palla al giudice, Hell Raton, che intratterrà con alcune barre di “Alaska”, gran finale con la talentuosa Mara Sattei che chiuderà con la hit “Altalene”. In consolle non può che esserci Slait, ideatore dell’amata saga.

Manuel Agnelli si esibirà con gli Afterhours al completo, la rock band italiana più importante degli ultimi 30 anni che porterà sul palco di #XF2020 “Quello che non c’è”.

Infine, Mika interpreterà un medley di suoi brani che attraversa tutta la sua carriera – Tiny Love, Origin of Love, Relax, Good Guy, Grace Kelly.

Appuntamento questa sera, su Sky Uno dalle 21.15 e in chiaro su Tv8.