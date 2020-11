X Factor 2020, Cattelan ancora assente, Daniela Collu sostituta per il terzo live

X Factor 2020 continua la sua corsa per la seconda settimana consecutiva senza il suo capitano. Anche stasera il palco del talent show di Sky Uno non vedrà la presenza di Alessandro Cattelan, al suo posto ci sarà ancora Daniela Collu che già la scorsa settimana ha coperto l’assenza ‘in corsa’ portando avanti il secondo live show. A dare ufficialità della notizia son stati i social del programma:

La squadra di #XF2020 continua a fare il tifo per il suo capitano Alessandro Cattelan che, purtroppo, anche stasera non potrà essere sul palco. Ma chissà che non ci faccia una sorpresa… In attesa del suo ritorno, Daniela Collu ci guiderà in questo 3° Live caldissimo!

Nelle scorse ore i dubbi sul ritorno o meno di Cattelan alla guida del programma si erano moltiplicati dato il silenzio creato attorno a poche ore dalla diretta. É la prima volta dal 2008 – ovvero da quando esiste il format in Italia – che il conduttore viene sostituito ‘in corso d’opera’. Ricordiamo che lo scorso 3 novembre ha annunciato di essere positivo al Coronavirus tramite il suo profilo Instagram: “Facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato“.

Dunque nessun ricorso al metodo ‘virtuale‘ con la conduzione da casa come già utilizzata da Camila Raznovich al Kilimangiaro o Carlo Conti il 30 ottobre scorso a Tale e Quale show, bensì la soluzione più elementare. Gli impegni per Cattelan comunque non si son fermati, su Radio Deejay è in onda dal lunedì al venerdì con il suo programma radiofonico intitolato Catteland. Dopo qualche giorno di assenza, Giovedì 5 novembre è tornato al microfono trasmettendo da casa sua: “Ho avuto un bel febbrone – ha detto – fortunatamente non ho infettato nessuno“.

L’appuntamento con il terzo live show di X Factor 2020 è per stasera alle 21:15 su Sky Uno. Puntata che sarà seguita live su Soundsblog.it.

Foto | GettyImages