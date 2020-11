Questa sera, su Sky Uno, dalle 21,15, andrà in onda la terza puntata dei Live Show di X Factor 2020. Dopo le due eliminazione della scorsa settimana -Eda Marì e i Manitoba- i giudici dovranno sfidarsi in una doppia manche per cercare di portare avanti i loro componenti. Per il momento, sono Mika e Manuel Agnelli ad aver perso, rispettivamente, un cantante e un gruppo delle loro squadre. Si è salvato, in due occasioni, la settimana scorsa, Santi, cantante del team guidato da Emma Marrone.

Saranno due gli ospiti che si esibiranno in puntata. I Purple Disco Machine e Sophie and the giants apriranno il Live di #XF2020 con la loro hit doppio platino “Hypnotized”, che è anche colonna sonora della campagna di comunicazione Sky Wifi in Italia. Una performance che permetterà agli artisti di esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena e sarà, inoltre, arricchita da una coreografia innovativa senza precedenti grazie alla tecnologia di Sky Wifi.

Inoltre, ci sarà il ritorno di un ex giudice del talent show, Fedez. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)” certificato doppio disco di platino, Fedez torna con un singolo “Bella Storia”, che è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta. La cover del singolo è un tributo al Maestro Eugenio Carmi, tra i massimi esponenti dell’astrattismo italiano.

Quali saranno le canzoni assegnate dai giudici? Eccole qui, a seguire.

Ci saranno due classiche manche, al termine delle quali i due meno votati dal pubblico si sfideranno con il loro cavallo di battaglia: l’esito dello scontro decreterà il terzo eliminato di questa edizione.

Mika assegna una cover a Vergo, che interpreterà La Cura di Franco Battiato, mentre l’eclettico N.A.I.P. presenterà il brano originale dal titolo Oh Oh Oh.

Scelte analoghe per Manuel Agnelli, che affida Grounds degli Idles ai Melancholia mentre i Little Pieces of Marmelade proporranno la loro composizione originale LPOM.

Largo alle composizioni originali in casa di Hell Raton che lascia le sue ragazze libere di interpretare le loro composizioni originali: così Casadilego si esibirà con Lontanissimo, cmqmartina eseguirà Sparami e MYDRAMA canterà Vieni con me.

Stessa filosofia per le scelte di Emma: Blind arriverà sul palco con Cicatrici, Blue Phelix presenterà Mi Ami e Santi proporrà Morrison.

La puntata sarà seguita in diretta su Soundsblog.it