With Love su Prime Video la serie tv perfetta per San Valentino

Arriva oggi in Italia su Prime Video With Love commedia romantica in 5 episodi ambientati in 5 diverse festività tra cui ovviamente San Valentino. E proprio agli innamorati, a chi è in cerca dell’amore, a chi sogno l’amore si rivolge questa serie creata da Gloria Calderon Kellett (già dietro One Day at A Time). With Love si distingue per mettere al centro un cast multietnico e inclusivo, con una rappresentazione dei latini, dei transgender, dei personaggi LGBTQ+ non come portatori di tormenti, di sofferenze, di racconti educativi o del sottobosco criminale, ma come personaggi di una romantic-comedy. Come potrebbe semplicemente essere quando ci soffermiamo a guardare le sfumature che colorano la realtà.

With Love, la trama

Cinque episodi tra i 45 e i 50 minuti l’uno per raccontare una famiglia latina a Portland in occasione di 5 importanti feste. Il primo episodio è ambientato durante la Nochebuena, la vigilia di Natale; il secondo si svolge a Capodanno; nel terzo si salta fino a San Valentino; nel quarto il salto temporale è ancora più lungo e ci porta fino al giorno dell’Indipendenza e nel finale arriviamo al Dia De los Muertos, il giorno dei morti il 2 novembre.

Al contrario delle serie tv della generalista in cui la festività diventava l’occasione per creare delle puntate tematiche, con With Love accade l’inverso e la festività viene usata come modo per riunire le persone e fare il punto sulla loro vita. La puntata si concentra così su quella giornata specifica e nei giorni che la precedono, mostrando quanto siano importanti le tradizioni familiari per i latini di tutte le generazioni.

With Love è la serie ideale per San Valentino. O per arrivare pronti alla giornata, carichi di romanticismo ma senza esagerare con lo sdolcinato. La verità dei rapporti umani, invocata anche dal cast durante l’incontro con la stampa, è la chiave di lettura di una serie tv costruita sulla voglia di raccontare la vita di persone che hanno una vita normale e che non rientrano nei classici cardini dei personaggi da serie tv.

L’evoluzione globale delle piattaforme, la sensibilità contemporanea verso il racconto di quella vasta parte del mondo spesso tenuta in disparte dalla narrazione occidentale imperante, ha reso possibile l’arrivo di With Love, una serie tv che racconta il mondo dei latini non all’interno di gang, di vigneti, di criminali ma come una normale famiglia americana. In una scena molto divertente e significativa si incontrano quattro persone, ciascuna si presenta sottolineando la propria origine e dopo i tre latini, il quarto fa “io sono solo nero”.

Nominata come miglior nuova serie ai GLAAD Media Awards 2022, With Love offre uno sguardo semplice, sincero e genuino al mondo LGBTQ+ raccontando la vita senza voler dare esempi, lezioni, senza voler mostrare la sofferenza del proprio trascorso ma mostrando come si possa dialogare senza giudicare l’altro. Così quando alla vigilia di Natale l’anziana nonna messicana, incontra il fidanzato del nipote e scopre che è bisessuale può chiedergli spiegazione senza risultare fuori luogo. Perchè con la semplicità del dialogo, con la curiosità si cresce.

Superato questo aspetto importante e utile di With Love, la serie è una romantic comedy leggera, divertente, che racconta situazioni plausibili e non assurde della vita e delle relazioni. Per questo pienamente godibile anche in questo formato a episodi tematici, in cui però si riesce sempre a riprendere lo stato dei rapporti tra le persone senza sentire mai la mancanza di qualcosa.

With Love, il cast

I protagonisti di With Love sono tanti volti del cinema e della serialità contemporanea, come Benito Martinez che è il padre Jorge Diaz Sr, sposato con Beatriz, interpretata da Constance Marie. I loro figli sono Jorge Jr interpretato da Mark Indelicato (visto in Ugly Betty) e Lily interpretata da Emeraude Toubia. I due fratelli sono un po’ il fulcro della serie tv che ruota intorno alle loro relazioni amorose e al modo con cui si sostengono vicendevolmente.

Desmond Chiam è Nick Zhao coinquilino e migliore amico dii Jorge, mentre Vincent Rodriguez III è Henry il fidanzato filippino bisessuale di Jorge. L’attrice transgender Isis King interpreta Sol Perez, oncologa trans non binaria che si innamora del collega Miles Murphy interpretato da Todd Grinnell.

I fratelli Diaz si imbattono in Santiago Zayas, interpretato da Rome Flynn, afro-cubano che vive insieme al padre Laz interpretato da Andre Royo. Nel cast appare anche la stessa Gloria Calderon Kellett nei panni di Gladys Delgado la sorella di Beatriz.

With Love dove in streaming

I 5 episodi della prima stagione di With Love sono in streaming da oggi venerdì 11 febbraio su Amazon Prime Video. La serie tv è un Amazon Original ma nonostante questo non è stato rilasciato in contemporanea mondiale visto che negli USA ha debuttato il 17 dicembre.

With Love, ci sarà una seconda stagione?

Al momento Amazon Prime Video non si è ancora pronunciata su un possibile rinnovo della serie tv che è stata rilasciata negli Stati Uniti lo scorso 17 dicembre in tempo per la festa della prima puntata, la Nochebuena la vigilia di Natale.