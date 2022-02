With Love “è una serie sull’amore, non ci sono traumi, crimini, ma si parla d’amore, di relazioni all’interno di una famiglia di latini ma con un linguaggio capace di raggiungere tutti“, con queste parole Gloria Calderon Kellet ha introdotto la serie tv creata per Amazon Prime Video e in arrivo in Italia in tempo per San Valentino, da venerdì 11 febbraio.

Il ricco e multietnico cast di questa serie tv in 5 episodi ciascuno ambientato in una diversa festa dalla vigilia di Natale al Dia De Los Muertos, durante l’incontro con la stampa internazionale cui abbiamo preso virtualmente parte, non ha nascosto la gioia e la commozione per una serie tv a suo modo rivoluzionaria.

I Latinos vengono sempre raccontati come emarginati, vittime o carnefici di crimini. In With Love non ci sono servizi sociali, non ci sono indagini ma è una storia di una famiglia, una storia d’amore a tutto tondo e a tutte le età anche, quelle tra due adulti genitori.

Così Constance Marie, che interpreta Beatriz Diaz, ha riassunto le emozioni di tutto il cast e l’importanza di questo romantic dramedy prodotto da Amazon Studios. Un concetto ribadito anche da Benito Martinez, attore navigato e dalla lunga carriera che sottolinea come With Love racconti davvero “come funzionano le nostre famiglie, è profondamente realistico, una storia universale in cui tutti possano riconoscersi“.

Mark Indelicato, attore ventisettenne con un passato per ben 85 episodi in Ugly Betty, interpreta Jorge Diaz Jr., un ragazzo gay che ha appena trovato l’amore ed è profondamente legato alla sua famiglia e soprattutto al padre con cui, durante la cena della vigilia di Natale, ha un intenso dialogo “così onesto e naturale” che ha convinto Martinez (che interpreta il padre) a voler prender parte alla serie “un padre latino che ama il figlio per quello che è senza pregiudizi“. E il tema dell’accettazione dell’omosessualità nelle famiglie latine profondamente religiose, era già stato affrontato nella seconda stagione di Love, Victor a dimostrazione di come sia molto sentito.

Jorge ha diverse sfaccettature, è diverso quando è con Henry (il fidanzato ndr.) con la sorella Lily, con il miglior amico Nick perchè corrisponde a quello che noi siamo nella vita vera. In quella scena del dialogo padre-figlio, con Benito si è creata una forte alchimia e anche se non era il suo coming out, è stato un momento significativo.

Tra i personaggi Isis King interpreta Sol Perez specializzanda in oncologia transgender non binaria, ed è entusiasta di vedere finalmente un personaggio transgender con una vita completa “e non solo raccontata per i suoi traumi o per il suo percorso“, capace di innamorarsi di un collega, interpretato da Todd Grinnell che Calderon Kellet ha portato da One Day at A Time, e di vivere la sua relazione in modo completo.

Vincent Rodriguez (era in Crazy ex girlfriend) è Henry il fidanzato di Jorge, un ragazzo filippino bisessuale “e vederlo fidanzato con un latino è qualcosa di straordinario, ancor più per il modo con cui viene accolto in famiglia. Anche perchè nelle famiglie filippine non sempre c’è questa accettazione“. E la bisessualità ha suscitato la curiosità della “nonna della famiglia”, un aspetto voluto dall’autrice perchè è “con la curiosità che si cresce, che ci si informa, non si deve aver paura di domandare quando qualcosa non si comprende, perchè aiuta a crescere“.

Nel variegato cast di With Love c’è spazio anche per Rome Flynn (Le regole del delitto perfetto) che interpreta Santiago un ragazzo afro-cubano “non mi capita spesso di poter essere qualcuno che è come me, con le mie tradizioni, le mie storie“, stessa cosa anche per Andre Royo che ne interpreta il padre e ha la stessa origine.

Lily è interpretata da Emeraude Tobia ed è una ragazza che insegue il sogno dell’amore “che cerca di seguire le tradizioni di famiglia ma vorrebbe crearne di proprie“, un bell’esempio per tutte le ragazze.