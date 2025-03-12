Su Disney+ è tornato il detective della GBI (Georgia Bureau of Investigation) Will Trent, protagonista della serie omonima giunta alla sua terza stagione. Prodotta da 3Arts e 20th Television per ABC, la serie è un poliziesco procedurale classico ma profondamente contemporaneo, con un personaggio lontano sui generis e geniale ma anche profondamente insicuro e umano. Proprio queste sue caratteristiche peculiari hanno reso Will Trent un successo capace di ottenere ottimi ascolti sia in modalità live che in streaming.

Will Trent 3, la trama

Will Trent è un personaggio nato dalla penna di Karin Slaughter sviluppato da Liz Heldens e Daniel Thomsen. Abbandonato quando era soltanto un bambino, Will è cresciuto nel sistema degli affidi ad Atlanta dove ha incontrato Angela Polaski, con cui ha vissuto diverse esperienze traumatiche nel corso dell’infanzia. I due potenzialmente sono anime gemelle ma, come spesso capita, altri fattori finiscono per interferire in una coppia scritta nelle stelle. Come nel finale della seconda stagione quando Will, dopo un lungo periodo di tranquillità nella coppia, decide di arrestare Angela, poliziotta per aver coperto una ragazza che ha ucciso il patrigno molestatore, lo stesso uomo che in passato aveva molestato anche Angela.

L’etica professionale ha quindi vinto sull’amore e Will, all’inizio della terza stagione, lo ritroviamo lontano da tutto e da tutti, mentre Angie è sospesa. Faith è subentrata nell’ufficio e nel ruolo di Will mentre il detective Ormewood cerca di sopravvivere alla separazione dalla moglie con le figlie da gestire e all’allontanamento della partner sul lavoro. Naturalmente il primo caso costringerà Will a tornare in azione e l’incontro con una nuova procuratrice, interpretata da Gina Rodriguez, gli darà un nuovo slancio.

Will Trent, qual è la sua forza?

Negli Stati Uniti il pubblico sembra esser tornato a prediligere gli appuntamenti settimanali della vecchia e cara tv. Naturalmente non è tornato ad ammassarsi alla stessa ora davanti allo stesso schermo, ma la combinazione tra i dati della trasmissione live con lo sfruttamento settimanale in streaming e on demand sta portando a una rinascita della serialità lunga e diffusa, non concentrata in un unico momento per poi esser dimenticata per anni. Appuntamenti fissi e familiari che sono anche più facili da ricordare rispetto ai tanti titoli sparsi sulle varie piattaforme.

Si spiega anche così l’ottimo riscontro che sta continuando avere Will Trent, con la premiere della terza stagione che ha ottenuto oltre 9 milioni di spettatori tra tutte le piattaforme. Ma perché questo strambo detective, che ha un suo approccio unico alle indagini e alla vita, spesso scostante, sta avendo così fortuna? Probabilmente proprio queste caratteristiche sono la chiave del suo successo, perché lo rendono un personaggio diverso rispetto al panorama di detective e investigatori protagonisti della tv.

Will Trent è un personaggio che ha avuto una vita difficile, cresciuto da solo, temprato dalla vita nelle case famiglia, ma capace di diventare un agente sagace e prezioso della GBI. Un uomo che si è creato una sua versione di famiglia con Amandsa come “mamma/capo”, Faith come collega/sorella minore, Angie come amica/amante e Ormewood come quel fratello (o cugino) belloccio e simpatico ma dal gran cuore. Sapendo dosare leggerezza e profondità, risate e lacrime, Will Trent rappresenta il perfetto esempio di procedurale poliziesco pensato e costruito per durare nel tempo. Una tipologia di serie tv ben precisa che in molti qualche anno fa pensavano destinata a scomparire o a rimanere appannaggio di un pubblico anziano, ma che sta avendo una sorprendente nuova vita.

Will Trent 3, il cast

Il protagonista della serie è interpretato da Ramon Rodriguez, accanto a lui troviamo Erika Christensen, Iantha Richardson, Jake McLaughlin e Sonja Sohn. A partire dalla terza stagione nel cast è entrata anche Gina Rodriguez.

Ramon Rodriguez è Will Trent, agente GBI originario di Portorico cresciuto passando tra varie case famiglia

è Will Trent, agente GBI originario di Portorico cresciuto passando tra varie case famiglia Erika Christensen è Angela Polaski, poliziotta

è Angela Polaski, poliziotta Iantha Rihcardson è Faith Mitchell, GBI

è Faith Mitchell, GBI Jake McLaughlin è Michael Ormewood, detective

è Michael Ormewood, detective Sonja Sohn è Amanda Wagner è il capo di Will

è Amanda Wagner è il capo di Will Gina Rodriguez è la procuratrice Marion Alba

Will Trent 3, quante puntate sono?

18 puntate.

Will Trent 3, la programmazione

La terza stagione debutta su Disney+ con le prime due puntate il 12 marzo per poi proseguire settimanalmente (negli Stati Uniti l’11 marzo è andata in onda la nona puntata).

Will Trent 4 si farà?

Il rinnovo ancora non è stato ufficializzato ma visto il successo sembrerebbe strano il contrario.