Disney+, tutte le novità in streaming a marzo 2025: Will Trent 3, Daredevil: Rinascita

A marzo 2025 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film e cartoni animati, ma anche con l’uscita di nuove stagioni delle sue serie. Questo mese, la piattaforma festeggia i 5 anni in Italia e offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a marzo 2025 per trovare nuovi titoli da vedere.

Le serie tv su Disney+ a marzo 2025

Il mese di marzo 2025 si apre con l’arrivo di un cult molto amato dal pubblico come il cofanetto di Una Mamma per amica, disponibile dal 1° marzo. Il 5 marzo inizia Daredevil: Rinascita (Born Again), prima stagione della serie tv che di fatto è un sequel di quella di Netflix di qualche anno fa.

ogni giovedì High Potential s.1

s.1 1 sabato – Una mamma per amica s.1-7

s.1-7 4 martedì – Paradise s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 5 mercoledì – Daredevil: Rinascita s.1 (primi due episodi poi settimanale)

s.1 (primi due episodi poi settimanale) 6 giovedì – Deli Boys s.1

s.1 12 mercoledì – Will Trent s.3 (primi due episodi poi settimanali)

Spidey e i suoi fantastici amici (6 episodi)

s.3 (primi due episodi poi settimanali) Spidey e i suoi fantastici amici (6 episodi) 19 mercoledì – I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place s.1 (altri 4 episodi)

Hyper Knife s.1 (Corea del Sud)

Daredevil: Rinascita – prima stagione – dal 5 marzo

Prima stagione da 9 episodi per Daredevil: Rinascita. Charlie Cox torna a vestire i panni di Matt Murdoch/Daredevil mentre Vincent D’Onofrio è ancora una volta Wilson Fisk diventato un politico di New York. Ma il loro passato si ripresenta e i due uomini finiscono per ritrovarsi in rotta di collisione.

Deli Boys – prima stagione – 6 marzo

Deli Boys è una commedia di Abdhullah Saeed che arriverà dal 6 marzo in contemporanea con il rilascio USA dei 10 episodi. Al centro ci sono due fratelli pakistano-americani che dopo la morte del loro padre scoprono il suo passato criminale.

Will Trent – terza stagione – dal 12 marzo

Torna Will Trent su Disney+ dal 12 marzo. Dopo aver arrestato Angie nel finale della scorsa stagione, la donna che ha sempre amato, Will decide di lasciare la GBI e sparire nel nulla. Ma quando un criminale lo richiede, l’agente Mitchell e l’agente Wagner dovranno rintracciarlo e riportarlo ad Atlanta. Riparte da qui la serie, un procedurale classico nella struttura, meno nella costruzione dei personaggi e che per questo piace al pubblico.

Disney+ marzo 2025, oltre le serie tv

Non solo serie tv, su Disney+ a marzo 2025 arrivano film, documentari e le immancabili docu-serie true crime, ormai necessarie in ogni piattaforma. Tra i film in arrivo dal 12 marzo c’è Oceania 2 dopo il successo al box office, per gli originali della piattaforma dal 7 marzo arriva Another You la storia di un uomo di 40 anni che muore dopo un incidente e inizia a risvegliarsi ogni giorno in un corpo diverso rivivendo sempre l’ultimo giorno, finché non incontra di nuovo la donna vista nel suo ultimo giorno.

Il 20 marzo arriva O’Dessa un’opera rock ambientata in un futuro post apocalittico e dal 28 Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio. Il 24 marzo su Disney+ debutta la docu-serie David Blaine Do Not Attempt un viaggio alla scoperta di persone incredibili capaci di imprese “magiche”.