E alla fine in una tranquilla puntata di Domenica In comparve dopo decenni di assenza dalla televisione italiana nientemeno che Wendy Windham. A mettere a segno il colpaccio è stata Mara Venier, che ospitando un Paolo Bonolis in grande spolvero per presentare il suo romanzo ha mostrato un videomessaggio dell’ex soubrette originaria di Los Angeles.

Una clip di brevissima durata ma comunque un evento. Wendy ha salutato con affetto il conduttore romano con il quale ha condiviso l’avventura de I Cervelloni dal 1994 al 1996 su Rai 1, pubblicizzando infine il suo profilo Instagram, nel quale compare nella bio la dicitura “ex Italian Tv Personality”.

Al rientro dal videomessaggio, Mara Venier ha spiegato la nuova vita di Wendy:

“A lei ora non interessa più niente di questo mondo. Ha sposato un americano molto ricco (il costruttore Jeff Safchik, ndr), vive a Miami in una villa pazzesca”.

Paolo Bonolis, visibilmente colpito dalla sorpresa, ha replicato:

“Mi ha detto di seguirla su Instagram, io non c’ho ‘ste cose”.

Volto simbolo della televisione anni Novanta, Wendy Windham ha scelto di ritirarsi a vita privata nel 2002: le sue ultime apparizioni risalgono a Ciao Darwin e a La Sai L’Ultima? come ospite. Nel 1998 ha preso parte a una puntata della fiction Un Medico in Famiglia come guest star.

Davvero una bella sorpresa per il pubblico italiano che da anni si chiedeva che fine avesse fatto la soubrette dall’inconfondibile accento americano, artefice anche di spassose gaffes ai tempi de I Cervelloni. Complimenti anche alla conduttrice Mara Venier per aver mantenuto il riserbo, non spoilerando il piccolo evento nemmeno davanti al termine del Tg1.

Adesso manca all’appello soltanto un’altra grande assente della televisione italiana anni Novanta: Natalia Estrada. La showgirl spagnola potrebbe essere arruolata per una sera da Amadeus come co-conduttrice del prossimo Festival della Canzone Italiana, in programma a Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023.