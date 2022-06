Almeno per il debutto Weekly non è riuscito a trovare un equilibrio fra le sue diverse componenti, rappresentate in maniera ben distinta anche dai suoi tre conduttori: da una parte Carolina Rey e Fabio Gallo che presidiano gli spazi d’intrattenimento del programma, dall’altra Incoronata (Cora) Boccia che guida in solitaria la sezione news.

I vari blocchi di trasmissione non trasmettono complessivamente ai telespettatori una precisa idea della trasmissione, che alterna segmenti sulle conseguenze economiche legate al conflitto in Ucraina con collegamenti con i tre inviati in diretta da tre diverse località italiane, per poi passare a ospitate in studio legate alla promozione dei programmi che compongono il restante palinsesto del fine settimana estivo di Rai1.

Se Weekly deve trovare ancora una propria forma, anche i tre conduttori devono probabilmente trovare un proprio baricentro, confrontandosi con un genere di trasmissione a cui non sono stati finora probabilmente mai abituati, provenendo da esperienze lavorative diverse, da Cora Boccia che arriva dall’informazione regionale del TgR Sardegna a Fabio Gallo, che viene dalla conduzione di programmi in esterna come Linea Verde Link o come Linea Blu.

Carolina Rey, dei tre probabilmente la più settata sul mood del programma, paga forse leggermente l’emozione per il debutto, ma si mostra sicuramente a suo agio in Weekly, che forse dovrebbe puntare di più sulla cifra di intrattenimento che la giovane conduttrice, con l’appoggio anche della band presente in studio, potrebbe offrire al programma.