A tre anni dalla conclusione della trilogia di 1992, Stefano Accorsi torna a recitare in una serie tv. Per farlo, ha scelto di interpretare il giudice integerrimo protagonista di Vostro Onore, in onda da lunedì 28 febbraio 2022 su Raiuno.

Per parlare meglio della serie, della sua lavorazione e del cast, oggi, lunedì 21 febbraio 2022, è stata indetta una conferenza stampa a partire dalle 12:00, che TvBlog segue in liveblogging. Presenti Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, Fabrizio Donvito, partner e co-Ceo di Indiana Production, il regista della serie Alessandro Casale e lo stesso Accorsi.

Vostro Onore è il remake italiano della serie israeliana Kvodo, di cui Showtime ha anche realizzato un adattamento americano, Your Honor, con protagonista Bryan Cranston. Protagonista è il giudice di Milano Vittorio Pagani (Accorsi) che, dopo aver scoperto che il figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggioli) ha investito e lasciato a terra un giovane esponente di una pericolosa famiglia criminale, deve andare contro tutti i suoi ideali per proteggerlo.

La serie è scritta da Donatella Diamanti (Nero a metà), Laura Grimaldi (Generazione 56K), Paolo Piccirillo (Mare Fuori), Gianluca Gloria e Mario Cristiani (La Squadra). Vostro Onore è co-prodotta da Rai Fiction con Indiana Production.