È tutto pronto per il debutto su Rai2 di Voice Anatomy. Il programma, che, come anticipato da Blogo, riporterà in televisione Pino Insegno, andrà in onda a partire da martedì 17 novembre in seconda serata. Si tratta di un format originale già proposto negli anni passati in versione radiofonica su Radio 24 proprio dall’attore e doppiatore romano.

Blogo è in grado di anticipare i nomi degli ospiti del primo appuntamento della trasmissione che ha come focus la voce, indagandone potenzialità e infinite sfaccettature. Si tratta del tenore dalla fama mondiale Andrea Bocelli (di recente al centro delle polemiche per le sue uscite considerate negazioniste in ottica coronavirus) e degli attori e doppiatori Francesco Pannofino e Luca Ward. A loro spetterà raccontare il rapporto con la voce, elemento fondamentale nelle relazioni con le altre persone, sia in ambito lavorativo, sia in quello più prettamente sociale.

Nel programma di Rai2 sono previsti anche gli interventi di esperti del settore che spiegheranno come superare un problema legato alla voce, permettendo, così, anche al pubblico da casa di migliorare in questo senso.

A capo degli autori di Voice Anatomy c’è Dario Di Gennaro, mentre il capoprogetto è Vittorio Gaudiani. La regia è a cura di Francesco Ebner.