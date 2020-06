Retroscena Blogo: Pino Insegno verso Rai2

Di Massimo Galanto martedì 23 giugno 2020

L'ultimo lavoro televisivo per il conduttore e doppiatore risale alla stagione 2014-2015 a Domenica In

Tra i grandi ritorni televisivi dei prossimi mesi dovrebbe esserci anche quello di Pino Insegno. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, l'attore e conduttore romano dovrebbe essere una delle novità del palinsesto di Rai2. Al momento non si conoscono i dettagli dell'operazione, ma dovrebbe trattarsi di un nuovo programma in onda da gennaio prossimo sulla seconda rete della tv pubblica, attualmente diretta da Ludovico Di Meo. Non è escluso che l'annuncio arrivi in sede di presentazione dei palinsesti, che si terrà a Roma probabilmente il 9 luglio.

Insegno manca dal piccolo schermo - salvo alcune partecipazioni saltuarie in veste di ospite - da cinque anni. L'ultima esperienza televisiva risale alla stagione 2014-2015, quando affiancò Paola Perego a Domenica In su Rai1.

Per quanto riguarda Rai2, va segnalata la cancellazione - salvo ulteriori colpi di scena - del nuovo programma che avrebbe dovuto vedere il coinvolgimento del Mago Forest, di cui proprio noi di Blogo aveva raccontato alcune settimane fa.