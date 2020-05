Mago Forest verso il pomeriggio di Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 1 maggio 2020

Anticipazioni sul nuovo programma che è previsto che vada in onda nel pomeriggio di Rai2 dopo l'estate

Tra le novità della prossima stagione di Rai2 ci dovrebbe essere un programma pomeridiano per il quale si lavora già da qualche settimana. Secondo quanto risulta a Blogo, si tratterebbe di un format condotto da Mago Forest e da un volto femminile che non sarebbe stato ancora scelto.

Il programma, sempre stando alle informazioni in nostro possesso, potrebbe vedere la partecipazione anche del giudice di Italia's got talent Joe Bastianich, dovrebbe prevedere registrazioni in giro per l'Italia ed essere realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità.

Ricordiamo che attualmente il Mago Forest è nel cast di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda proprio sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Il nuovo programma dovrebbe avere cadenza quotidiana e andare in onda dal lunedì al pomeriggio. Non essendo ancora definito il palinsesto autunnale, l'orario di messa in onda potrebbe subire modifiche. Attualmente sarebbe previsto intorno alle ore 16.30

Intanto resta da chiarire il futuro di Detto Fatto. Negli scorsi mesi il sito Affari italiani aveva ventilato l'ipotesi della chiusura del factual show di Endemol in favore di una nuovo programma condotto da Paola Perego (un talk generazionale?). Quest'ultima di recente ha annunciato via social che il suo ritorno sulla tv pubblica è ormai imminente:

Me lo state chiedendo tutti allora siccome sono superstiziosa finché non metto la firma sul contratto non ne parlo ma torno in tv. Posso dire solo che torno in Rai.

Insomma, in attesa di conferme ufficiali, Paola Perego e Mr Forest sembrano essere in pole per diventare i protagonisti del nuovo palinsesto pomeridiano di Rai2.