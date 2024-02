Viva Rai 2 a Sanremo, ‘la notizia’ sono Ama e Fiore

“La notizia siamo noi” dice Fiorello aprendo la prima (e unica) puntata mattutina di Viva Rai 2! Viva Sanremo! di questa settimana festivaliera, andata in onda nel consueto orario delle 7.15 di lunedì 5 febbraio dall’Aristonello di Via Matteotti di Sanremo. La prima notizia commentata, infatti, è quella sull’ospitata che ha visto Amadeus e Fiorello in collegamento con Fabio Fazio su Nove per un intervento piuttosto svogliato, dovuto da una parte al ‘silenzio’ imposto dalla Rai e dall’altra al fatto che il collegamento è partito col secondo tempo di Inter – Juventus…

“La notizia siamo noi“, dunque, ha detto riferendosi al commento sulla ‘pax’ televisiva sancita da questo incontro tra Nove e Rai (con Dazn in sottofondo) e ancora non avevamo visto nulla. In primis il mattin show ha svelato cosa è successo con l’inaugurazione in pompa magna dell’Aristonello con tanto di banda e di taglio del nastro da parte del Direttore Artistico.

Il clou, però, è arrivato con Amadeus in metal style che ‘schitarra’ sul green carpet dell’Ariston alle 7:30 del mattino. Di certo l’aura mistica dei Sanremo di Baudo è alle spalle, così come i tentativi maldestri di Baglioni di scrollarsi un po’ di rigidità di dosso, mentre la linearità di Conti adesso appare una roba da ragionieri del catasto.

Sanremo è ormai uno show di Amadeus&Fiorello, è una cosa loro. E con Fiorello fisicamente a Sanremo con tutto il glass, e con l’annuncio dell’ultimo Sanremo per Amadeus, si è compiuta la definitiva trasformazione del Festival di Sanremo nell’evento – quasi ‘privato’ – degli Amarello. Il Festival ormai ha perso la sua forma di evento puntuale e straordinario per diventare un ecosistema firmato Ama & Fiore, spalmato nel tempo (da giugno a febbraio), nei formati (dal telegiornale al mattin show), che ‘surfa’ tra la tv lineare e i social.

Sanremo, in quanto Festival, si è vestito dunque del ‘cazzeggio’ in stile Deejay Tv all’Aquafan di Riccione (non a caso citata a proposito delle piste di bob di Cortina) e della voglia di inventarsi sempre qualcosa di diverso, propria di Fiorello, rafforzata dalla certezza di poter fare quel che si vuole. Ormai l’azienda e il Festival hanno dato agli Amarello carta bianca.

Sarà questa, probabilmente, l’eredità più forte di Amadeus sul piano televisivo: sarà difficile per chi segue costruire un evento multipiattaforma, multiforma(t), con questa libertà di azione garantita (anche) dalla benedizione di Fiorello, ormai vicino ad avere una statua equestre nel piazzale di Viale Mazzini.

“È il nostro ultimo Festival, possiamo fare tutto” dice Fiorello che strappa ad Amadeus la promessa di annunciare un cantante con la parrucca (la scelta è caduta su Diodato, e vedremo), che sfila con la banda di Bordighera lungo Corso Matteotti alle 8 del mattino (“Via Matteotti si è gemellata con Via Asiago” scherza – mica tanto – Fiorello) e che si prepara a fare notte. La prossima puntata di Viva Rai 2! Viva Sanremo! infatti andrà in onda come ‘after show’, intorno alle 2 di notte (con replica al mattino), visto che Amadeus ha confermato che non si farà prima di quell’ora, ogni sera. E noi non possiamo che avere la stessa espressione di Fiorello alla notizia…

la faccia di Fiorello quando Amadeus conferma a Fazio che le puntate di Sanremo finiscono "non prima delle due"…#CTCF #sanremo2024 #Fiorello #Amadeus pic.twitter.com/s5qvPVz7me — Sirio (@siriomerenda) February 4, 2024

Gli Amarello sono on fire: il problema sarà per chi viene dopo e ‘dovrà’ riportare Sanremo nei ranghi del Festival della Canzone Italiana, in qualche modo. O inventarsi qualcos’altro. Intanto Viva Rai 2! Viva Sanremo! si prepara ad andare in onda di notte: da martedì 6 febbraio, infatti, va in onda su Rai 1 – e in streaming su RaiPlay, dopo le 2 di notte e in replica alle 7:15 del giorno dopo su Rai 2 fino alla notte di venerdì. Per chi vuole, poi, è sempre on-demand su RaiPlay.